Eine Sache verschweigen viele im Lebenslauf - obwohl sie wichtig ist

Ein ordentliches Foto, die wichtigsten Jobs - und dann fehlt bei vielen ein winziges Detail im Lebenslauf. Doch genau das kann für Personaler entscheidend sein.

"Wer ist dieser Mensch, der sich auf unsere Stelle bewirbt? " Genau das fragen sich viele HR-Mitarbeiter, wenn sie den Lebenslauf eines Bewerbers in Händen halten. Klar, das Bewerbungsfoto kann schon einmal ein Hinweis sein, auch die Branchen, in der der Kandidat bisher gearbeitet hat. Doch ein Detail vermittelt noch ein besseres Bild von der Persönlichkeit: die Hobbys.

Bewerbung: Hobbys gehören nach wie vor in den Lebenslauf

Hobbys? Viele Bewerber denken, dass ihre Freizeitbeschäftigung zweitrangig ist und lassen sie im Lebenslauf lieber weg. Andere wollen Berufliches und Privates sowieso lieber trennen. Doch gerade die Dinge, mit denen sich Bewerber in ihrer Freizeit beschäftigen, runden das Bild eines Bewerbers ab, wie Karriere-Experte Markus Böhler von der Personalberatung Hartlieb gegenüber der HuffingtonPost bestätigt.

Rund 82 Prozent aller Personaler wünschen sich sogar ausdrücklich Hobbys im Lebenslauf, wie eine Umfrage des Online-Portals Karrierebibel ergeben hat.

Auf die "richtigen" Hobbys kommt es an

Aber wie so oft, kommt es auf die "richtigen" Hobbys an: "Lesen, Reisen und Kochen alleine so genannt sind langweilig", warnt Böhler. Damit macht man sich seiner Meinung nach eher uninteressant. Außerdem lesen Personaler diese Hobbys jeden Tag. Besser sei es, konkret zu werden und durchaus auch spezielle Hobbys zu nennen.

Das macht zum einen neugierig - und hat einen noch viel wichtigeren Nebeneffekt: "Besondere Interessen wie beispielsweise japanische Krimis aus dem 19. Jahrhundertmerkt sich jeder", so Böhler. Und "nicht zuletzt hat man ein bisschen Futter für Small Talk bei Begrüßung und Verabschiedung".

Hobby ist also nicht gleich Hobby: Welche Freizeitbeschäftigungen unbedingt in den Lebenslauf gehören, und welche Sie besser weglassen sollten, erfahren Sie hier.

