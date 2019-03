Duden-Quiz, Folge 4: Diese Wörter schreibt fast jeder falsch - wie sieht es bei Ihnen aus?

Rechtschreibfehler in der Bewerbung? Bloß nicht! Leider hat es die deutsche Sprache faustdick hinter den Ohren. Wie steht es um Ihre Rechtschreibkenntnisse? Machen Sie den Test!

In Sachen Rechtschreibung könnte so manch ein Erwachsener ein paar Nachhilfestunden vertragen. Allzu oft schleichen sich in geschäftlichen E-Mails oder Kundenunterlagen herbe Rechtschreibfehler ein, die im Berufsleben gar nicht gut ankommen.

Quiz: Testen Sie Ihre Rechtschreibkenntnisse!

Doch keine Sorge, nicht nur Sie hadern gelegentlich mit der deutschen Sprache. Selbst der Duden führt seit geraumer Zeit eine Liste mit "rechtschreiblich schwierigen" Wörtern. Meistern Sie diese harten Brocken? Testen Sie Ihr Rechtschreibwissen mit unserem Duden-Quiz!

Video: Rechtschreib-Panne - Ariana Grande lässt Tattoo nachbessern

