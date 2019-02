Dreist: Mann mit Sehbehinderung wird Praktikumsplatz verwehrt - wegen Blindenhund

Ein Mann gehört zu den Besten in seiner Physiotherapeuten-Ausbildung. Doch ein Praktikumsplatz wird ihm wegen seines Blindenhundes verwehrt. Das lässt er nicht auf sich sitzen.

Ein junger Mann hat über Twitter ordentlich Staub aufgewirbelt: Laut eigener Aussage steht er kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung zum Physiotherapeuten. Nun werden ihm aber allerhand Steine in den Weg gelegt: Er soll wegen seines Blindenhundes keinen Praktikumsplatz bekommen. Das Praktikum benötige er aber, um seinen Abschluss zu machen. Das will der Mann, der sich auf Twitter Basti nennt und aus München kommt, nicht auf sich sitzen lassen.

Mann mit Sehbehinderung wird Praktikum wegen Blindenhund verwehrt

"Ich kriege gerade eine richtige Lebenskrise", beginnt der erste Tweet von 1. Februar 2019 von Basti. "Drei Jahre lang bin ich trotz Blindheit einer der besten Schüler meiner Physioklasse an einer Regelschule, nur damit ich im dritten und letzten Jahr aufgrund eines Blindenführhundes keine Praktikumsstelle mehr bekomme", schreibt der junge Mann.

Ich krieg grade ne richtige Lebenskriese... 3 Jahre lang bin ich trotz Blindheit einer der besten Schüler meiner Physioklasse an einer Regelschule, nur damit ich im dritten und letzten Jahr aufgrund eines Blindenführhundes keine Praktikumsstelle mehr bekomme... — Basti (@sero4x1) 1. Februar 2019

Weiter schreibt er: "Meine Schulleitung weiß auch nichts anderes mehr, als sich bei mir zu entschuldigen, meint aber ständig, ich brauche mir keine Sorgen um mein Examen machen, das ich ja nur leider ohne die letzten Praktika gar nicht antreten darf."

Meine Schulleitung weiß auch nichts anderes mehr als sich bei mir zu entschuldigen, meint aber ständig ich brauch mir keine Sorgen um mein Examen machen, dass ich ja nur leider ohne die letzten Praktika gar nicht antreten darf — Basti (@sero4x1) 1. Februar 2019

"Soviel zum Thema Inklusion", regt sich Basti auf. "Was ist denn mit den Menschen los? Warum ist es ein so großes Problem für eine scheiß Praxis, mich mit Hund zu nehmen? Ich verstehe es bei Kliniken und wenn es um Allergien geht, aber jede andere Praxis kommt dann auch mit Hygiene um die Ecke. BULLSHIT!"

Soviel zum Thema Inklusion... Was ist denn mit den Menschen los? Warum ist es ein so großes Problem für eine scheiß Praxis mich mit Hund zu nehmen?

Ich versteh es bei Kliniken und wenn es um allergien geht, aber jede andere Praxis kommt dann auch mit hygiene um die Ecke. BULLSHIT — Basti (@sero4x1) 1. Februar 2019

Nachdem bis dahin jeder seiner Tweets an die 1.000 Mal geliked und rund 100 Mal retweeted wurde (Stand: 5.2.19), kommt Basti richtig in Fahrt. In weiteren Tweets regt er sich über die Diskriminierung auf: "Ich nehme den Hund ja noch nicht einmal zwingend mit in die Behandlung. Yuki kann ohne Probleme auch im Aufenthaltsraum warten und es reicht, wenn ich zwischendurch mal da bin und mittags kurz mit ihr raus kann. Aber nein... Das geht ja nicht."

Ich nehm den Hund ja noch nichtmal zwingend mit in die Behandlung. Yuki kann ohne Probleme auch im Aufenthaltsraum warten und es reicht wenn ich zwischendurch mal da bin und mittags kurz mit ihr raus kann.

Aber nein... Das geht ja nicht — Basti (@sero4x1) 1. Februar 2019

Wollte euch mal teilhaben lassen an meinem schönen morgendlichen Spaziergang mit Yuki pic.twitter.com/37MEXeOYLO — Basti (@sero4x1) 3. Januar 2019

Er fordert auch seine Follower dazu auf, den Tweet fleißig zu teilen und damit vielleicht etwas zu bewirken. Was schließlich auch zu funktionieren scheint: "Ich möchte nochmal danke für jegliche Hilfe sagen", schreibt Basti am 2. Februar 2019. "Es berührt mich sehr, wie viele Menschen sich für die Thematik interessieren. Aktueller Stand: Ich habe einige gute Anhaltspunkte, die ich am Montag mal durchgehen werde und hoffe, dabei etwas zu finden."

Viele Hinweise von Usern gingen bisher bei ihm ein, aufbauende Kommentare, aber auch Empörung über die Ungerechtigkeit. Auch weiterhin ist jede Hilfe gefragt.

Ich helfe mal aus: pic.twitter.com/au9ISoCDut — hajo thienemann (@hajo_th) 1. Februar 2019

Doch es scheint bereits Hoffnung für den jungen Mann und seinen Hund zu geben:

Hallo Basti,



bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir würden gern verstehen, was genau Sie wann suchen um dann unser Netzwerk mit einzubinden.



Liebe Grüße aus Berlin. — BVerband Bürohund (@BV_Buerohund) 1. Februar 2019

