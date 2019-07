Drei originelle Ideen, um Mitarbeiter zu motivieren

Große Unternehmen versuchen oft mit Boni ihre Mitarbeiter zu motivieren. Doch moderne Firmen setzten inzwischen auf originellere Ideen - und das mit Erfolg.

Erfolgreich Unternehmen leben von motivierten Mitarbeitern: Sie entwickeln innovative Ideen und Konzepte, welche die Firma weiterbringen. So manche Firma greift da schnell zu Boni, Firmenhandy oder Dienstwagen, um ihre Mitarbeiter bei Laune zu halten oder neue Talente zu werben. Doch gerade mittelständische Unternehmen können sich solche Extras oft nicht leisten.

Dabei wäre es oft so einfach, seine Angestellten auch ohne Extrageld anzuspornen - und zwar mit den richtigen Ideen. Hier sind einige der innovativsten Ideen, für Sie gesammelt:

1. Kollegen belohnen sich gegenseitig:

Beim Bauunternehmen Kimley-Horn in den USA bekommt jeder Mitarbeiter eine Prämie von 50 Dollar, um einen anderen Kollegen für seine Leistung zu belohnen. Unter Gleichgestellten wirkt Belohnung besonders motivierend, verrät Managementautor Daniel Pink in seinem Buch "Drive".

2. Aufgaben ändern und Kollegen einarbeiten

Wenn sich ein Mitarbeiter langweilt, sollte ihm sein Vorgesetzter eine anspruchsvollere Aufgabe zuteilen. Allerdings muss er zuvor einen anderen Kollegen in seinen bisherigen Job einarbeiten. Das signalisiert Wertschätzung - und macht Menschen stolz.

3. Prokjekttage veranstalten

Unternehmen sollten regelmäßig einen Tag einplanen, an dem die Mitarbeiter an einem beliebigen Projekt arbeiten können. Wichtig ist nur, dass es dem Unternehmen nützt und dass am Ende jeder etwas abliefern muss.

Von Andrea Stettner