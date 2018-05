McDonald's-Rätsel kursiert seit Monaten im Internet - können Sie es lösen?

Burger, Pommes und Cola - ein Traum für jeden Fast Food-Liebhaber. Doch bei diesem Rätsel geraten Ihre Gehirnzellen dank der Burger mächtig ins Schwitzen.

Seit einigen Monaten macht ein McDonald's-Rätsel im Internet die Runde, das auf den ersten Blick ziemlich einfach erscheint. Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail.

McDonald's-Rätsel: Wie lautet das richtige Ergebnis?

Und so versuchen zahlreiche User auf Facebook und Co. auch bei diesem Bilder-Mathe-Rätsel Herr der Lage zu werden und das richtige Ergebnis zu errechnen. Laut des Posts soll dies 98 Prozent nicht gelingen. Können Sie es vielleicht lösen?

Die Lösung:

Bei diesem Rechen-Rätsel kommt es wie so oft auf Kleinigkeiten an. So übersieht so mancher Rätselfreund, dass in der letzten Zeile Punkt vor Strich gilt. Wer dies beachtet, kommt schnell auf die richtige Lösung: 15.

So lautet der richtige Rechenweg:

Cola (10) + Cola (10) + Cola (Cola) = 30

Cola (10) + Burger (5) + Burger (5) = 20

Burger (5) + Pommes (1+1) + Pommes (1+1) = 9

Burger (5) + Pommes (1) x Cola (10) = 15

Video: Zuviele Lösungen - dieses Rätsel löst der Mathe-Professor

Von Andrea Stettner

Rubriklistenbild: © Facebook / Keril (Screenshot)