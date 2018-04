An dieser Eigenschaft erkennen Personaler hervorragende Bewerber

Manchmal ist es schwer zu erkennen, welcher Bewerber wirklich gut ist. Ein Airbnb-Manager erklärt, woran Unternehmen ein herausragendes Talent erkennen.

Mike Curtis ist seit 2013 Technik-Chef bei Airbnb im sonnigen Silicon Valley. Als solcher nimmt er auch Einfluss auf die Bewerberauswahl eines Teams, das seit seinem Antritt von 40 auf stolze 1.000 Mitarbeiter gewachsen ist.

Diese Eigenschaft ist wichtig, um es im Job weit zu bringen

Seine Bewerber müssen technisch hochqualifiziert sein, Probleme lösen können und ein hohes Maß an Selbstreflektion mitbringen, wie er dem BusinessInsider verrät. Doch eine Eigenschaft findet er im Job besonders wichtig, wenn man es weit bringen will. Und die zeichnet seiner Meinung nach auch herausragende Mitarbeiter aus:

"Ich finde, es ist wichtig, neugierig zu sein und viele Fragen zu stellen. Mir hat es bisher immer geholfen, mich auf etwas zu konzentrieren, was man erschaffen oder erreichen will — und dann musst du bereit sein, all das zu lernen, was man tun muss, um es zu realisieren."

Technik-Chef von Airbnb hat sich ohne Studium hochgearbeitet

Diese Erfahrung kommt nicht von ungefähr. Denn was die wenigsten wissen: Curtis arbeitet zwar mit den besten IT-Experten, Entwicklern und Datenwissenschaftlern zusammen - doch er selbst hat gar nicht studiert.

Curtis hat sich vom Büro-Praktikanten bei iAtlas (das später von Altavista aufgekauft wurde) zum erfolgreichen Manager im Silicon Valley hochgearbeitet. Er brachte sich selbst das Programmieren bei, wurde so Software-Entwickler. Weitere hochrangige Posten bei AOL, Yahoo-Mail und Facebook folgten schließlich.

Für ihn zähle deshalb nicht der Uni-Abschluss, sondern dass Bewerber Neugierde und Ausdauer mitbringen, um sich Fähigkeiten selbst beibringen zu können. "Die Ressourcen sind da. Man kann heute fast alles über das Internet lernen", so der Manager.

