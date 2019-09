In diesen Ländern gibt es die meisten Überstunden - was glauben Sie, wo Deutschland steht?

Eine weltweite Auswertung zeigt, wie viele Überstunden im Job anfallen. Deutschland belegt dabei einen überraschenden Platz im Ranking.

Die Daten für die Auswertung wurden von der "Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung" (OECD) erhoben. Dabei wurde betrachtet, wie viele Überstunden im vergangenen Jahr in 35 Ländern der Welt anfielen.

Diese Länder machen die meisten Überstunden

Unterschiedliche kulturelle Einstellungen und sozioökonomische Faktoren im Hinblick auf unterschiedliche Berufe spielen eine Schlüsselrolle bei der Anzahl der Überstunden, die Arbeitgeber von den Arbeitnehmern erwarten.

Die meisten Überstunden machen laut der Auswertung Angestellte in Mexiko. Mit 2.255 Arbeitsstunden pro Jahr, also 43 Stunden pro Woche, machen Mexikaner bei einer 40-Stunden-Woche also rund 3 Überstunden pro Woche im Durchschnitt. In Mexiko gelten jedoch meist Verträge mit mehr Arbeitsstunden pro Woche.

Auf Platz 2 des weltweiten Rankings folgen die Griechen. Sie arbeiten durchschnittlich 2.035 Stunden pro Jahr und machen damit die meisten Überstunden in Europa.

Die Deutschen machen die wenigsten Überstunden - doch sind am produktivsten

Am anderen Ende des Rankings stehen die Deutschen. Laut OECD arbeiten Angestellte hierzulande nur 1.363 Stunden pro Jahr. Das sind 892 Stunden weniger pro Jahr als bei den Mexikanern. Trotz der kürzesten Arbeitszeiten gelingt es Deutschland aber, die Produktivität auf hohem Niveau zu halten. Tatsächlich ist der durchschnittliche deutsche Arbeiter 27 Prozent produktiver als etwa sein britisches Gegenstück.

Auch die Niederländer, Franzosen und Dänen arbeiten im Durchschnitt weniger als 1.500 Stunden pro Jahr. Angestellte in den USA liegen mit 1.783 Stunden in der Mitte des Rankings.

sca