Diese Schuhe sollten Sie nie zum Bewerbungsgespräch anziehen

Sie sind zum Vorstellungsgespräch eingeladen? Dann ziehen Sie bloß nicht die falschen Schuhe an - denn das kann richtig ins Auge gehen.

Wer eine Einladung zum Bewerbungsgespräch erhält, bereitet sich schon Tage zuvor akribisch darauf vor. Und weil Kleider nunmal Leute machen, wie das alte Sprichwort sagt, bringt so mancher seinen Kleiderschrank nochmal auf Vordermann, um mit einem erstklassigen Outfit zu glänzen.

Woran viele jedoch nicht denken: Auch auf das Schuhwerk kommt es an, wie Arbeitgeber gegenüber dem Newsportal HuffingtonPost bestätigen.

Bewerbungsgespräch: Diese Schuhe sollten Sie auf keinen Fall tragen

Dabei könnte es so einfach sein: Geschlossene Schuhe kommen immer gut an, egal, ob bei Männern oder Frauen. Stattdessen ziehen es einige Bewerber im Sommer doch tatsächlich vor, in Flip Flops zum Bewerbungsgespräch zu erscheinen. "Es passiert tatsächlich und es ist so verrückt. Ich verstehe es wirklich nicht", erzählt Andy Limpus, Geschäftsführer der Penske Media Corporation aus New York dem Portal. Ein absolutes No-Go!

Auch Brian Ricci, leitender Angestellter bei Rich Brilliant Willing, hatte schon Bewerber in Flip Flops vor sich sitzen. Er rät Bewerbern: "Zu Männern würde ich sagen: Tragt niemals offene Schuhe. Für Frauen können offene Sandalen in Ordnung sein, bei richtigem Wetter."

Andere Kleidungs-Experten raten von Sandalen, die den Blick auf die Zehen freigeben, dringend ab - zu viel nackte Haut. Und auch diese Schuh-Modelle kommen nicht gut an:

Sneaker

High Heels (lediglich Schuhe mit kleinem Absatz)

dreckige Schuhe

Schuhe in zu knalligen Farben

Schuhe, die farblich nicht zum Outfit passen

Bei der Outfit-Wahl sollten Bewerber aber auf jeden Fall darauf achten, was in der Branche und der Firma, bei der sie sich bewerben, getragen wird. Ein Blick auf die Unternehmens-Seite im Internet verrät oft schon, was in der Firma üblich ist.

