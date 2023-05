Diese Branchen zahlen in diesem Jahr die höchsten Gehälter in Deutschland

Von: Franziska Schuster

In Deutschland gibt es 2023 einige Branchen, die besonders hohe Gehälter zahlen. Eine Analyse hat ergeben, dass die folgenden Top 15 Branchen in puncto Gehalt deutlich über dem Durchschnitt liegen.

Berlin - Wer hat den Spruch „Augen auf bei der Berufswahl“ nach der Schulzeit nicht zur Genüge gehört. Der Job soll Spaß machen und erfüllend sein, nicht so wie diese Berufe, die einer Harvard-Studie zufolge unglücklich machen. Ein möglichst hohes Gehalt soll dabei auch herausspringen, ebenso wie genug Urlaubstage und eine gesunde Work-Life-Balance. Tatsächlich spielt die Branche bei der Bezahlung eine große Rolle. Doch welche Branchen zahlen insgesamt die höchsten Gehälter und wo sind Mitarbeitende mit ihrer Entlohnung am zufriedensten?

Top 15 Branchen mit den höchsten Gehältern: Versicherung und Banken ganz vorne mit dabei

Die Plattform kununu führt jedes Jahr einen großen Gehaltscheck durch. Für 2023 hat das Portal mehr als 566.000 Gehaltsangaben von Arbeitnehmern in Deutschland analysiert. Mit ins Ranking spielen hier allerdings nur Gehaltsangaben von Vollzeitbeschäftigten. Mitarbeiter in Teilzeit, Auszubildende oder Praktikanten werden nicht in die Auswertung aufgenommen. Die gezeigten Werte sind die durchschnittlichen Bruttojahresgehälter.

Wie kununu im Gehaltscheck 2023 schreibt, liegt das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in Deutschland bei 48.538 Euro. Hessen ist hierbei das Bundesland mit den höchsten Durchschnittsgehältern. Doch auch in diesen Jobs in Baden-Württemberg lassen sich hohe Gehälter erzielen. Aber welche Branchen zahlen insgesamt die höchsten Gehälter und wo sind Mitarbeitende mit ihren Gehältern am zufriedensten?

Das hat der kununu-Gehaltscheck ergeben:

Branche Durchschnittliches Jahresgehalt Gehaltszufriedenheit Versicherung 59.629 Euro 70,2 Prozent Banken 59.053 Euro 61,4 Prozent Beratung/Consulting 57.621 Euro 70 Prozent IT 57.475 Euro 69 Prozent Energie 56.416 Euro 68,7 Prozent Medizin/Pharma 54.194 Euro 55,3 Prozent Automobil 54.050 Euro 56,3 Prozent Forschung/ Entwicklung 53.767 Euro 55,4 Prozent Maschinenbau 53.276 Euro 56,9 Prozent Medizintechnik 52.865 Euro 55,7 Prozent Finanz 52.373 Euro 64,6 Prozent Steuerberatung/ Wirtschaftsprüfung 52.335 Euro 67,4 Prozent Industrie 51.689 Euro 54,6 Prozent Chemie 51.415 Euro 52,3 Prozent Internet 51.268 Euro 64,4 Prozent

Laut der Analyse zahlen Versicherungen in Deutschland am besten. Das Jahresdurchschnittsgehalt ist mit 59.629 Euro mehr als ansehnlich. Auch die Gehaltszufriedenheit der Arbeitnehmer ist mit 70,2 Prozent kununu zufolge ein Spitzenwert. Für alle, die ihre Branche im Ranking nicht wiederfinden: Viele der genannten Branchen eignen sich perfekt für einen Quereinstieg ganz ohne Berufserfahrung in diesen Bereichen. Die fünf am besten bezahlten Handwerksberufe in Deutschland kommen zudem an das Gehalt in den oben genannten Karrieren locker hin.

Diese Branchen zahlen je nach Geschlecht das höchste Gehalt

Auch im Jahr 2023 werden Frauen und Männer in gleichen Jobs und Positionen noch nicht gleich bezahlt. Während das Durchschnittsgehalt für Frauen in Deutschland bei 43.436 Euro im Jahr liegt, erhalten Männer 51.651 Euro im Jahr. Frauen werden in diesen neun Berufen gut bezahlt. Doch in welchen Branchen können Frauen und Männer am meisten verdienen? kununu hat auch hier eine Analyse durchgeführt und Branchen mit mindestens 1.000 Datenpunkten ausgewertet.

Diese Branchen in Deutschland zahlen Frauen das beste Gehalt:

Branche Durchschnittsgehalt / Jahr Banken 52.837 Euro Versicherung 51.863 Euro IT 51.371 Euro Beratung/Consulting 50.684 Euro Energie 50.406 Euro Medizin/Pharma 49.159 Euro Maschinenbau 48.666 Euro Forschung/Entwicklung 48.412 Euro Internet 47.376 Euro Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung 46.910 Euro

Branchen mit den höchsten Gehältern für Männer:

Branche Durchschnittsgehalt / Jahr Versicherung 65.082 Euro Banken 63.982 Euro Beratung/Consulting 62.127 Euro Medizin/Pharma 60.867 Euro IT 60.239 Euro Energie 59.213 Euro Finanz 59.177 Euro Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung 58.801 Euro Forschung/Entwicklung 56.618 Euro Medizintechnik 56.565 Euro

