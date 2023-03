Bis zu 118.000 Euro: Diese deutschen Unternehmen zahlen das höchste Gehalt

Von: Franziska Schuster

Das Gehalt spielt bei Bewerbungen eine große Rolle. Arbeitnehmer wollen für ihre Arbeit auch entsprechend entlohnt werden. In diesen Unternehmen ist die Bezahlung am höchsten.

Stuttgart - Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, 30 Tage Urlaub: Beim Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte bieten Unternehmen ihren Bewerbern zahlreiche Benefits. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist vielen Arbeitnehmern wichtig. Die Top 10 der familienfreundlichsten deutschen Unternehmen bieten viel Flexibilität und eine gute Work-Life-Balance. Ein noch wichtigerer Faktor ist für viele Bewerber jedoch vor allem eines: das Gehalt. Stimmt die Bezahlung, können die meisten Arbeitnehmer über andere Defizite hinwegsehen.

Ein gutes Betriebsklima und marktgerechtes Gehalt sind Arbeitnehmern in Deutschland besonders wichtig. © IMAGO/Daniel Ingold

Das zeigt auch ein Bericht des Personaldienstleisters Hays. Im Report wurde ermittelt, welche Faktoren Arbeitnehmer an Unternehmen binden. Auf Platz zwei landete der Faktor „marktgerechtes Gehalt“, gleich hinter dem Betriebsklima. Umso besser, wenn man einen Arbeitgeber findet, der nicht nur marktgerecht, sondern überdurchschnittlich bezahlt. Wie das Handelsblatt berichtet, hat das Arbeitgeberbewertungsportal Glassdoor die Top zehn der am besten zahlenden Unternehmen in Deutschland ermittelt. Je nach Branche sind durchschnittlich bis zu 118.000 Euro Jahresgehalt möglich. In diesen fünf Branchen sind über 50.000 Euro Jahresgehalt möglich.

Top 10 in Deutschland 2022: Diese Unternehmen zahlen bis zu 118.000 Euro

Das Ranking setzt sich aus Gehaltsmeldungen von Arbeitgebern auf der Plattform Glasdoor von 2022 zusammen. Um ins Ranking einzufließen, mussten mindestens 30 Jahresgehaltsangaben von aktuellen oder ehemaligen Vollzeitmitarbeitern der Firma vorliegen. Gemeinsam mit der Jobbörse Indeed ermittelte Glasdoor die zehn Unternehmen in Deutschland, die im vergangenen Jahr das meiste Gehalt in Aussicht stellten.

Diese zehn Unternehmen in Deutschland zahlen ihren Mitarbeitern im Schnitt das höchste Gehalt:

Rang Unternehmen Branche Jahresbruttogehalt 1. Strategy& Unternehmensberatung 118.800 Euro 2. Argo AI Künstliche Intelligenz 102.800 Euro 3. Roland Berger Unternehmensberatung 102.100 Euro 4. Kearney Unternehmensberatung 99.500 Euro 5. Oliver Wyman Strategieberatung 98.100 Euro 6. Bain & Company Unternehmensberatung 97.300 Euro 7. McKinsey & Company Unternehmensberatung 96.700 Euro 8. BCG Platinion Unternehmensberatung 94.700 Euro 9. Shopify E-Commerce 93.300 Euro 10. AMS OSRAM Halbleiterhersteller / Photonik 92.500 Euro

Hohes Jahresbruttogehalt – Unternehmensberatung zahlt ihren Angestellten am meisten

Mit Blick auf die im Ranking vertretenen Branchen ist auffällig, dass vor allem Unternehmensberatungen vertreten sind. Auf Platz eins landet Strategy&, mit durchschnittlich 118.800 Euro Jahresbrutto. Abgesehen von der Unternehmensberatung Roland Berger mit einem Jahresbruttogehalt von 102.100 Euro, liegen die anderen Unternehmensberatungen im Ranking unter der 100.000-Euro-Marke. In dieser Branche sind auch zusätzliche Boni nichts Ungewöhnliches, ebenso wie in der Automobilbranche. Mercedes-Benz zahlte Mitarbeitern zuletzt die höchste Prämie der Geschichte aus.

Oliver Wyman ist ebenfalls ein internatioanl agierendes Beratungsunternehmen und bietet seinen Mitarbeitern im Schnitt 98.100 Euro Jahresbruttogehalt. Eine gut bezahlte Karriere winkt auch Angestellten der Bain & Company (97.300 Euro, Platz sechs) und McKinsey & Company (96.700 Euro, Platz sieben), die gehaltstechnisch nur knapp hinter Oliver Wyman liegen. Als letzte Unternehmensberatung rankt BCG Platinion auf Platz acht (94.800 Euro Jahresbruttogehalt). Das Tochterunternehmen der Boston Consulting Group hat sich auf IT-Beratung spezialisiert.

Ausschlaggebend für gute Bezahlung können Werdegang und Ausbildung des Arbeitnehmers sein. Viele Studiengänge versprechen hohe Gehälter. Dass man allerdings auch als Quereinsteiger extrem gut verdienen kann, zeigen diese fünf Jobs.