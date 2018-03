Daran erkennen Sie, ob Ihr Chef Sie wirklich mag

"Mag mich der Chef?" Darauf kommt es gar nicht so sehr an, sagt eine Expertin.

Bei Ihrem Chef wissen Sie nie, woran Sie sind? Lob suchen Sie vergebens? Wir verraten, woran Sie sein Wohlwollen trotzdem erkennen - und wieso das gar nicht so wichtig ist.

"Nicht geschimpft ist Lob genug!" Kommt Ihnen dieser Spruch bekannt vor? Viele Chefs der alten Schule geben sich scheinbar große Mühe, ihre Sympathie gegenüber ihren Mitarbeitern zu verbergen. Ein Lob huscht da selten über die Lippen, dafür umso mehr Kritik, wenn etwas schief läuft.

Sympathie vom Chef wird meistens überbewertet

Deshalb zerbrechen sich viele Angestellte den Kopf, ob sie ihr Chef überhaupt mag. Schließlich hängt es meist von seinem Urteil ab, wie die eigene Karriere im Unternehmen verläuft. Doch genau das ist der falsche Weg, wie Karriere-Expertin Suzanne Bates gegenüber dem BusinessInsider zu verstehen gibt. "Hören Sie auf, sich darüber Sorgen zu machen, ob Ihr Chef Sie 'mag', denn worauf es wirklich ankommt, ist, dass er Sie respektiert, miteinbezieht und mit Ihnen wichtige Gespräche führt", meint Bates.

"Mag mich mein Chef?" Achten Sie auf diese Zeichen

Auch Bruce Tulgan von der Unternehmensberatung RainmakerThinking ist dieser Meinung. Dem Businessinsider verrät er ein paar Anzeichen, woran Sie die Wertschätzung Ihres Vorgesetzten erkennen: "Falls Ihr Chef in Einzelgesprächen oder Teammeetings nach Ihrer Meinung fragt und Ihnen viel Zeit gibt, zu sprechen und dann positiv auf das reagiert, was Sie sagen, sind das gute Anzeichen", so der Experte. Weitere Anzeichen: Ihr Chef kommt mit wichtigen Aufgaben zuerst zu Ihnen, er bittet Sie, wichtige Kunden zu betreuen oder schickt Kollegen mit Problemen zu Ihnen.

Ihr Vorgesetzter bittet Sie, die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters zu übernehmen? Dann sollten Sie sich zukünftig darüber freuen, denn auch das ist ein gutes Zeichen dafür, dass Ihr Chef Ihre Fähigkeiten zu schätzen weiß.

Video: Chef-Mythen

Von Andrea Stettner