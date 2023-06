Von wegen beliebtestes Kantinenessen – Currywurst liegt nur noch auf Platz drei

Von: Anne Hund

Teilen

Sie führte jahrelang die Liste der beliebtesten Speisen in Kantinen an – doch die Currywurst mit Pommes wurde von einem anderen Gericht abgelöst.

In Deutschlands Kantinen büßt die Currywurst weiter an Beliebtheit ein: In einem jüngst veröffentlichten Ranking des Verpflegungsanbieters Apetito kam der Klassiker im vergangenen Jahr nur noch auf den dritten Platz. Denn zwei andere Gerichte waren demnach als Kantinen-Essen noch beliebter, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet.

Ein Klassiker: Currywurst mit Pommes. Laut des Rankings büßte das Gericht in Deutschlands Kantinen allerdings an Beliebtheit ein. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Beliebtestes Kantinenessen? Currywurst nur noch auf Platz drei

So war der Klassiker Spaghetti Bolognese diesmal auf dem ersten Rang der beliebtesten Kantinen-Speisen insgesamt, gefolgt von einer Pesto-Pfanne auf Platz zwei.

Beliebteste Speisen in Kantinen laut Ranking

Spaghetti Bolognese Pesto-Pfanne Currywurst

Im Vorjahr sei die Currywurst dagegen noch auf dem zweiten Platz und bis 2019 jahrzehntelang das meistverkaufte Kantinengericht gewesen, berichtete dpa außerdem anlässlich des Rankings. Eine Firmensprecherin begründete die sinkende Currywurst-Nachfrage laut dpa mit dem Trend zur bewussteren Ernährung. Vegetarische Speisen wie zum Beispiel die Pesto-Pfanne, Gemüse-Curry oder Chili sin Carne werden demnach immer beliebter.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Neun Dinge, die jeder heimlich im Büro macht Fotostrecke ansehen

Spaghetti Bolognese „das beliebteste Essen am Arbeitsplatz“

Was lässt sich zum Lieblingsessen in Kantinen speziell am Arbeitsplatz sagen? „Spaghetti Bolognese bleibt das beliebteste Essen am Arbeitsplatz“, heißt es in der Mitteilung von Apetito, „dicht gefolgt von einem vegetarischen Gericht – der Cappelletti-Pesto-Pfanne“. Die Currywurst mit Wellenschnittpommes habe es diesmal „nur auf den dritten Platz“ geschafft.

Kantinenessen: Vegetarische Gerichte am Arbeitsplatz gefragt

Auch viele vegetarische Gerichte sind dem Ranking zufolge am Arbeitsplatz durchaus gefragt. „Erfreulich ist, dass es in die Top Ten beim beliebtesten Essen am Arbeitsplatz insgesamt vier fleischlose und damit auch klimafreundlichere Gerichte geschafft haben“, heißt es in der Mitteilung konkret. „Dazu zählen Chili sin Carne (Platz 5), das Gemüse-Curry (Platz 9) und der Kartoffelrösti (Platz 10).“ Aber auch viele andere Gerichte kommen demnach gut an: Das Bami-Goreng habe sich „als Neueinsteiger“ den vierten Platz gesichert, das Chicken „Korma“ mit Thai-Reis den sechsten Platz und der Mac Burger „Western Style” den achten Platz.