Coronavirus: So müssen sich Unternehmen auf den Ernstfall vorbereiten

Viele Unternehmen fürchten sich vor einer drohenden Pandemie. Doch wie können sich deutsche Betriebe auf den Ernstfall vorbereiten? Informationen finden Sie hier.

Das Coronavirus breitet sich auf der ganzen Welt immer weiter aus.

breitet sich auf der ganzen Welt immer weiter aus. Viele Betriebe fürchten wirtschaftliche Konsequenzen durch eine drohende Pandemie.

durch eine drohende Pandemie. Auch deutsche Firmen sollten sich auf den Ernstfall vorbereiten.

Die Ausbreitung des Coronavirus zwingt Unternehmen weltweit zum Handeln. Auch viele deutsche Betriebe sorgen sich, seit das Virus nun mehrere Bundesländer erreicht hat. In den letzten Tagen wurden zahlreiche neue Fälle bestätigt - eine weitere Ausbreitung wird somit wahrscheinlich auch die Arbeitstätigkeit vieler Firmen beeinflussen. Doch wie kann sich die Wirtschaft auf den Ernstfall vorbereiten? Wie sind Dienstreisen gesetzlich geregelt? Und wie sollten Arbeitgeber mit erkrankten Mitarbeitern umgehen? Hier erfahren Sie, was Sie zum Coronavirus* wissen müssen.

Coronavirus-Epidemie: Plan für den Krisenfall

Experten gehen davon aus, dass sich immer mehr Menschen weltweit mit dem Virus infizieren und ein Teil von ihnen ernsthaft erkranken wird. Unternehmen sollten spätestens jetzt einen Notfallplan erstellen, um ausreichend vorbereitet zu sein. Auch Betriebe, die bereits einen Pandemieplan haben, sollten diesen aktualisieren. Wie sich Betriebe vor, während und nach einer Pandemie* verhalten sollten, ist im "Handbuch für betriebliche Pandemieplanung" des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zusammengefasst. Wir haben die wichtigsten Punkte für Sie aufgelistet:

Hygienisches Verhalten am Arbeitsplatz: Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter sensibilisieren und auf hygienisches Verhalten hinweisen. Ebenso sollten Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel und Arzneien* rechtzeitig beschafft werden.

Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter sensibilisieren und auf hygienisches Verhalten hinweisen. Ebenso sollten Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel und Arzneien* rechtzeitig beschafft werden. Informationen des Gesundheitsschutzes beachten: Neben der Beschaffung von Medizin- und Hygieneartikeln, sollten Betriebe stets aktuelle Hinweise zum Gesundheitsschutz beachten. Alle wichtigen Informationen sind auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts, der Welt-Gesundheitsorganisation (WHO), und beim Auswärtigen Amt zu finden.

Neben der Beschaffung von Medizin- und Hygieneartikeln, sollten Betriebe stets aktuelle Hinweise zum Gesundheitsschutz beachten. Alle wichtigen Informationen sind auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts, der Welt-Gesundheitsorganisation (WHO), und beim Auswärtigen Amt zu finden. Beschäftigte über Pandemieplan in Kenntnis setzen: Alle Mitarbeiter sollten über vorbeugende Maßnahmen informiert sein, damit auch im Ernstfall das Kerngeschäft weiter laufen kann.

Alle Mitarbeiter sollten über vorbeugende Maßnahmen informiert sein, damit auch im Ernstfall das Kerngeschäft weiter laufen kann. Kernfunktionen, Ansprechpartner und Personaleinsatz festlegen: Unternehmen sollten neben Bereichen, deren Funktion auch im Krisenfall nicht eingestellt werden können, auch Ansprechpartner für den Krisenfall benennen. Auch die Vorsorge für Mitarbeiter im Ausland sollte sicher gestellt werden.

Unternehmen sollten neben Bereichen, deren Funktion auch im Krisenfall nicht eingestellt werden können, auch Ansprechpartner für den Krisenfall benennen. Auch die Vorsorge für Mitarbeiter im Ausland sollte sicher gestellt werden. Betriebliche und personelle Planung: Nachdem die zentralen Funktionen des Betriebs festgelegt sind, sollte geklärt werden, welche Mitarbeiter wichtige Aufgaben übernehmen können. Falls viele Beschäftigte gleichzeitig ausfallen, muss der Betrieb auch weiterhin gesichert werden. Daneben sollten Betriebe in Absprache mit Geschäftskunden und Lieferanten die Versorgung festlegen.

Zum Weiterlesen: Coronavirus in Deutschland: was jeder Einzelne tun kann.

Auswirkungen einer Coronavirus-Welle auf den Betrieb

Während einer Pandemie rät das Bundesamt zu einer Aufrechterhaltung des Minimalbetriebs. Wird nach Einschätzung des Bundesarbeitsministeriums ein Unternehmen zum Infektionsschutz* geschlossen, müssen die Löhne weiterhin gezahlt werden - während der Betrieb still liegt. In manchen Fällen kann der Arbeitgeber jedoch Home-Office anordnen. Ein Recht darauf besteht in Deutschland bisher nicht. Angst vor einer Ansteckung ist kein Grund der Arbeit fernzubleiben. Das geht nur, wenn man tatsächlich krank ist.

Falls ein Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert, hat das ernste Konsequenzen: Wird eine Quarantäne angeordnet, darf er in dieser Zeit weder das Haus verlassen noch Besuche empfangen. Auch kann das Gesundheitsamt Untersuchungen anordnen, wie ein tägliches Messen der Temperatur oder Abnehmen von Abstrichen.

Im Video: Erster Corona-Fall bei BMW in München

Coronavirus: Dienstreisen und Reiserecht

Für China gilt eine Teilreisewarnung für die Provinz Hubei, in der auch Wuhan liegt. Inzwischen hat das Auswärtige Amt für ganz China einen Sicherheitshinweis veröffentlicht: "Von nicht notwendigen Reisen in das übrige Staatsgebiet der Volksrepublik China mit Ausnahme der Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao wird bis auf weiteres abgeraten." Auch Mitarbeiter, die für deutsche Unternehmen in China im Einsatz sind, kann es Konsequenzen geben, die von Home-Office bis zu einer Rückholung reichen können.

Auch interessant: Nur so schützt Händewaschen vor Viren: Jeder Zweite macht es falsch.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

lkn

*Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.