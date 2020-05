Untersuchung: In diesen Städten gibt es nach der Coronakrise die besten Job-Chancen

Eine Auswertung von Daten aus insgesamt einhundert Städten liefert interessante Ergebnisse. Was Deutschland betrifft, liegt diese Stadt auf Platz Nummer eins.

Eine Untersuchung hat sich mit den Jobaussichten verschiedener Städte nach der Coronakrise* beschäftigt. Dafür wurden die Daten von einhundert Städten weltweit ausgewertet. Lesen Sie hier, welche Städte weltweit und in Deutschland dabei vorne liegen sollen.

Wie sind die Jobaussichten nach der Corona-Pandemie in verschiedenen Städten?

Die wirtschaftliche Lage ist angesichts der Corona-Pandemie alles andere als rosig. Die Wirtschaftskrise lässt viele Beschäftigte um ihre Jobs bangen. Prognosen sind in einer solchen Lage schwierig.

Eine Untersuchung des E-Learning-Anbieters FutureLearn hat einem Bericht von Focus Online zufolge nun herausgefunden, welche Städte die Folgen der Pandemie vergleichsweise gut in den Griff bekommen, "weshalb die Jobaussichten entsprechend hoch sein werden", wie das Portal schreibt. Ausgewertet worden seien Daten von einhundert Städten weltweit.

Jobchancen nach Coronakrise: In Deutschland München laut Untersuchung vorn

Auch einige deutsche Städtenamen lassen aufhorchen: Wie Focus Online berichtet, soll der besagten Untersuchung zufolge München mit 74,94 Prunkten bundesweit Platz eins belegen. International rangiere die Stadt auf Platz neun. In Deutschland folgen dem Bericht zufolge diese Städte: "Auf Platz 2 beziehungsweise Platz 13 im internationalen Vergleich liegt Stuttgart mit 68,95 Punkten. Im Osten ist Dresden mit 68,91 Punkten die Stadt, in der Arbeitnehmer nach Corona am wahrscheinlichsten fündig werden. Auf Platz vier und fünf, beziehungsweise 19 und 22, haben es Frankfurt und die Bundeshauptstadt Berlin geschafft."

Die schlechtesten Jobaussichten in Deutschland habe man "nach Corona" in Hamburg und in Köln, heißt es weiter in dem Bericht. "Die beiden Städte haben es mit 50,54 und 50,51 Prozent lediglich auf die Plätze 42 und 43 geschafft."

Untersuchung zu Jobchancen nach Coronakrise: Singapur weltweit die besten Aussichten

Die besten Jobaussichten hätten in der weltweiten Untersuchung Arbeitnehmer in Singapur, heißt es weiter auf Focus Online zu der internationalen Auswertung. Der asiatische Stadtstaat belege mit insgesamt 100 Punkten den ersten Rang. Die Pandemie treffe Singapur vergleichsweise schwach, habe es in der Begründung geheißen. Zugleich gebe es in der Stadt gerade für junge Menschen viele gut bezahlte Jobs.

Hinter Singapur folgen demnach drei Hauptstädte aus Nordeuropa: Kopenhagen (Dänemark), Helsinki (Finnland) und Oslo (Norwegen). Das Schlusslicht der Studie würden Athen und Santiago mit 1,38 und 1,00 Punkten bilden.

Für die Auswertung seien Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung, dem politischen System, der Gesundheitsversorgung, Arbeitnehmerrechten und Chancengleichheit miteinander verglichen worden.

