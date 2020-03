Kurzarbeitergeld wegen Coronavirus: Das sollten Sie wissen

Die Bundesregierung hat aufgrund des Coronavirus die Auszahlung von Kurzarbeitergeld erleichtert. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Kurzarbeitergeld.

Die Große Koalition aht die Regeln für Kurzarbeitergeld ändern.

Damit reagiert die Regierung auf das Coronavirus*.

Wir erklären, was Kurzarbeitergeld ist.

Der Coronavirus bleibt beherrschendes Thema in Deutschland. Die Lungenkrankheit hat auch massive Auswirkungen auf die Wirtschaft und den geregelten Arbeitsablauf in vielen Unternehmen. Je mehr Arbeitnehmer wegen Verdacht auf Coronavirus in Quarantäne* müssen oder gar an COVID-19 erkrankt sind, desto mehr Firmen müssen die Arbeit drosseln und im Notfall sogar Kurzarbeit einführen.

Wegen Coronavirus: Bundesregierung will Kurzarbeitergeld vereinfachen

Wie Spiegel Online berichtet, plant die Bundesregierung die Auszahlung von Kurzarbeitergeld wegen des Coronavirus* zu erleichtern. Dies hat die Koalition nun auch beschlossen. Es soll auch länger ausbezahlt werden dürfen. Mit Kurzarbeitkönnen Firmen Kündigungen verhindern. Künftig soll die Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns für Angestellte in Kurzarbeitübernehmen. Zudem werden den Arbeitgebern sämtliche Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden erstattet.

Die Große Koalition will außerdem ändern, ab wann Unternehmen Kurzarbeitergeld nutzen können. Bislang ist dies erst möglich, wenn ein Drittel der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind. Vorgesehen ist eine Zahlung nun ab zehn Prozent, schreibt Spiegel Online.

Wie wird Kurzarbeitergeld beantragt?

Firmen müssen die Kurzarbeit beim Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur am Firmensitz schriftlich angeben. Dafür bietet die Bundesagentur für Arbeit einen Vordruck (PDF) an. Auch der Betriebsrat hat das Recht, die Kurzarbeit anzuzeigen. Welche Unterlagen von den Unternehmen eingereicht werden müssen, hat die Agentur für Arbeit auf ihrer Website zusammengestellt.

Warum gibt es Kurzarbeitergeld?

In Krisenzeiten können Unternehmen Kurzarbeit einführen, wenn beispielsweise keine Güter produziert werden, da benötigte Teile aufgrund einer Krise nicht geliefert werden können. In solchen Fällen zahlt der Staat Lohnzuschüsse. Firmen müssen somit nicht zum äußersten Mittel greifen und Angestellte entlassen.

Voraussetzung für den Bezug von Kurzarbeitergeld ist, dass die üblichen Arbeitszeiten vorübergehend wesentlich verringert sind. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn aufgrund des Coronavirus Lieferungen ausbleiben oder staatliche Schutzmaßnahmen dafür sorgen, dass der Betrieb vorübergehend geschlossen wird.

Wie lange wird Kurzarbeitergeld gezahlt?

Der Staat zahlt an berechtigte Unternehmen bis zu einem Jahr lang Kurzarbeitergeld. Eine Höchstgrenze für das Kurzarbeitergeld gibt es nicht. Dieses bemisst sich am Gehalt jedes Einzelnen und beträgt 60 Prozent des ausgefallenen Nettogehaltes. Lebt mindestens ein Kind mit im Haushalt, beträgt das Kurzarbeitergeld 67 Prozent.

