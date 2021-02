Corona-Prämie für Klinikpersonal: Bis zu 1.500 Euro winken – doch nicht für alle Mitarbeiter

In der Corona-Pandemie leistet Klinikpersonal jeden Tag Unermessliches. Dafür sollen die Mitarbeiter nun eine Corona-Prämie erhalten. (Symbolbild)

Klinikmitarbeitern soll spätestens ab Juni eine Corona-Prämie gezahlt werden. Doch nicht jeder Mitarbeiter erhält die Sonderzahlung.

Klinikpersonal leistet während der Corona-Pandemie Unermessliches: Krankenschwestern und Pfleger* stehen schwerkranken Covid-Patienten zur Seite, schieben Extra-Schichten, wenn das Personal knapp wird und kommen bei der Intensivpflege oft an ihre Grenzen. Für den unermüdlichen Einsatz während der SARS-Cov-2-Pandemie will nun die Bundesregierung dem Klinikpersonal auch finanziell Anerkennung schenken – in Form einer Corona-Prämie.

Corona-Prämie: Klinikmitarbeiter erhalten bis zu 1.500 Euro

Der Sonderzuschlag von bis zu 1.500 Euro soll spätestens ab Juni an besonders belastete Klinikmitarbeiter ausgezahlt werden. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) aus einer Vorlage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für das sogenannte Corona-Kabinett der Bundesregierung hervor. Insgesamt stellt die Bundesregierung dafür 450 Millionen Euro bereit.

Kliniken sollen selbst bestimmen, wer Sonderzahlung erhält

Wer zu den coronabedingt „besonders belasteten“ Beschäftigten zählt, sollen die Kliniken selbst bestimmen und die Prämie entsprechend verteilen. Dabei sollen aber nicht nur Pflegekräfte, sondern etwa auch Reinigungskräfte berücksichtigt werden können.

Auch die Größe der Klinik spielt für den Anspruch auf die Corona-Prämie eine Rolle. So sollen Krankenhäuser mit mehr als 500 Betten bei mehr als 50 Covid-19-Fällen zum Zug kommen, kleinere Kliniken erst ab 20 Covid-Fällen, heißt es in dem dpa-Bericht.

Laut dpa mahnten jedoch die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Gewerkschaft Verdi, alle Beschäftigten sollten von so einer Anerkennung profitieren.

Corona-Prämie bereits 2020 ausgezahlt

Bereits im vergangenen Jahr gab es für Klinikpersonal entsprechende Prämien von bis zu 1.000 Euro betragen. Zudem hatten Gewerkschaften und Arbeitgeber eine einmalige Corona-Sonderzahlung für alle Beschäftigten sowie eine Pflegezulage von 70 Euro ab März 2021 beschlossen. (as)*Merkur.de ist teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

