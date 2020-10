Corona: Macht die Jobsuche momentan Sinn? Das sagen Experten

Die Corona-Krise hat im Jahr 2020 die gesamte Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Macht die Jobsuche da überhaupt Sinn? Was Experten derzeit raten.

Unter den Folgen der Corona-Pandemie* leiden ganze Branchen. Viele Unternehmen kämpfen gegen den Abstieg, schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit oder müssen gar Angestellte entlassen. Doch auch zu Krisenzeiten sehnen sich viele Arbeitnehmer nach nach einem neuen Job.

Viele Arbeitnehmer zweifeln angesichts der Wirtschaftslage jedoch, ob ein Jobwechsel derzeit gelingen kann und zögern mit einer Bewerbung. Stellen Unternehmen jetzt überhaupt neue Mitarbeiter ein?

Corona-Krise: Nur wenige Unternehmen verhängen Einstellungsstopp

Tatsächlich ist die Angst, in Corona-Zeiten keinen Job zu finden, oft unbegründet. Wie die Experten des Jobportals StepStone berichten, zieht die Personalsuche mittlerweile wieder deutlich an. „Selbst in der Hochphase des Lockdowns im April hat nur eine Minderheit der Unternehmen in Deutschland einen Einstellungsstopp verhängt. Die Mehrheit der Arbeitgeber hat weiter neue Mitarbeiter gesucht – wenn auch teils weniger als vor der Krise“, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele der von StepStone befragten Unternehmen würden damit rechnen, in den nächsten Monaten wieder wie vor der Krise einzustellen.

Diese Jobs sind auch in Corona-Zeiten besonders gefragt

Ob ein Jobwechsel während der Corona-Krise sinnvoll ist oder nicht, kommt auch auf die Branche an. Besonders gefragt seien derzeit IT-Spezialisten, Vertriebler, Handwerker sowie Techniker, so das Jobportal. „In anderen Bereichen, wie z.B. im Event-Management, Tourismus oder in der Gastronomie, bleibt es dagegen schwierig, schnell einen passenden Job zu finden“, schließen die Experten. (as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

