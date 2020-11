Lockdown-Gewinner: Diese Arbeitgeber ziehen in der Krise Bewerber an – zwei Branchen im Aufwind

Wie wirkt sich der Teil-Lockdown im November auf die Jobsuche und das Stellenangebot aus? Eine Studie ist der Frage nachgegangen und liefert aktuelle Ergebnisse.

Seit Anfang November befindet sich Deutschland im Teil-Lockdown. Verändert der Lockdown die Jobsuche* und das Stellenangebot? Eine Studie ist der Frage nachgegangen und liefert aktuelle Ergebnisse.

Lockdown-Gewinner: Suchanfragen für Lidl, DHL & Rewe steigen

Während die verschärften Corona-Regeln in der Gastronomie und Veranstaltungsbranche für schlaflose Nächte sorgen, sorgen sie in anderen Bereichen wiederum für volle Kassen. Wie das Jobportal Indeed herausgefunden hat, ist das Interesse bei Jobsuchenden für einige Arbeitgeber deutlich angestiegen. Besonders Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel wie Lidl, Rewe und Edeka konnten bei den Suchanfragen in den letzten 14Tagen deutlich zulegen, wie die Übersicht zeigt:

1. Lidl 28%

2. DHL 22%

3. Rewe 17%

4. Deutsche Post 15%

5. Edeka 14%

6. Bundeswehr 5%

7. Polizei 4%

8. Amazon 3%

Der Grund: Laut Indeed nehmen wohl viele Arbeitnehmer den Lebensmittelhandel als „sicheren Hafen“ wahr. „In Anbetracht der Tatsache, dass Supermärkte und Discounter bisher am wenigsten von den Einschränkungen betroffen sind, macht dieser Fokus von Jobsuchenden auch Sinn“, meint Dr. Annina Hering vom Indeed Hiring Lab. „Zahlreiche Unternehmen in diesem Bereich suchen tatsächlich auch weiter neues Personal und ziehen Talente aus anderen Sektoren ab, in denen es nicht so gut läuft. Jobsuchende folgen hier ein Stück weit auch der steigenden Nachfrage”, so die Expertin.

Auch Online-Handel für Jobsuchende zunehmend interessant

Dass der Online-Handel vom Corona-Lockdown besonders profitiert, zeigt sich auch am Interesse der Jobsuchenden für Unternehmen wie Amazon, DHL und die Deutsche Post. Das anstehende Weihnachtsgeschäft verstärkt die gestiegene Nachfrage nach Jobs bei diesen Unternehmen erst recht.

Erst kürzlich hat ein Sprecher der Deutschen Post bekannt gegeben, bis Jahresende 10.000 neue Mitarbeiter einzustellen, um das Weihnachtsgeschäft bewältigen zu können. “Es ist nur folgerichtig, dass sich Jobsuchende auf die Bereiche fokussieren, in denen sie sich die größten Chancen ausrechnen”, meint auch Hering.

Tatsächlich ist die Anzahl der Stellenausschreibungen im Lebensmittelhandel sowie E-Commerce in den ersten beiden November-Wochen leicht gestiegen. So haben im Einzelhandel die Jobangebote auf Indeed um 1,3% zugenommen. Auch in der Lagerhaltung, ein wichtiger Dienstleistungsbereich für den Online-Handel, stiegen die Stellenangebote um 2,3%.(as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

