„Frechheit“: Klinik bedankt sich bei Mitarbeitern mit 5-Euro-Gutschein für Corona-Einsatz

Um sich für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie zu bedanken, lässt eine Klinikleitung den Mitarbeitern einen Gutschein zukommen. Doch die Überraschung löst blankes Entsetzen aus.

Diese Überraschung ging ordentlich nach hinten los: Statt sich mit einer satten Prämie* für ihren Corona-Einsatz zu bedanken, hat eine Klinik im Thüringischen Meinigen ihrem Personal einen mickrigen 5-Euro-Gutschein spendiert.

In einem dazugehörigen Schreiben bedankt sich die Leitung der Helios-Klinik in blumigen Worten für ihre „unermüdliche Unterstützung“ während der Pandemie. Man wolle in der Zwischenzeit einen Beitrag leisten, um schon mal einen kleineren Herzenswunsch zu erfüllen, heißt es darin.

Klinik-Personal entsetzt: „Kämpfen an vorderster Front“

Soll das ein Scherz sein? Die 120 Mitarbeiter des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) sind jedenfalls außer sich: „Wir kämpfen an vorderster Front der Coronapandemie“, klagen sie gegenüber Bild.de. „Und jetzt werden wir mit einem lächerlichen 5-Euro-Gutschein abgespeist.“ Eine andere Mitarbeiterin würde den Gutschein am liebsten wieder zurückgeben: „Das ist keine Wertschätzung meiner Arbeit. Ich empfinde das als Frechheit“, beschwert sie sich gegenüber dem Portal.

In Hauptklinik erwarten Mitarbeiter Prämien bis zu 1.500 Euro

Die Gutscheine seien an die Mitarbeiter von 19 Arztpraxen des MVZ verschickt worden, darunter seien etwa Allgemeinmediziner und Orthopäden. Nur ein Haus weiter, in der Hauptklinik, winken den Mitarbeitern dagegen satte Prämien von bis zu 1.500 Euro, ein 100-Euro-Gutschein sowie weitere, kleine Aufmerksamkeiten. Die MVZ-Mitarbeiter fühlen sich deklassiert.

Klinik: Keine Corona-Prämie für ambulanten Sektor vorgesehen

Gegenüber RTL.de begründet die Klinik ihr Vorgehen so: „Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr rund 100 Millionen Euro für die Zahlung sogenannter Corona-Prämien für Kliniken bereitgestellt. Eine Prämienzahlung für den ambulanten Gesundheitssektor war hieraus nicht vorgesehen.“ Mit dem Gutschein hätte man den MVZ-Mitarbeitern lediglich eine Freude bereiten wollen. Dies stehe jedoch nicht in Zusammenhang mit der Corona-Prämie. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

