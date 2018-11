Codes in Stellenanzeigen: Was "attraktives Gehalt" wirklich bedeutet

Jobsuche

+ © Angelika Warmuth/dpa Stellenanzeigen klingen meist verdächtig geschönt. Was bedeutet "attraktives Gehalt" wirklich? © Angelika Warmuth/dpa

Gibt es so etwas wie versteckte Codes in Stellenanzeigen? Viele Formulierungen klingen zumindest verdächtig ähnlich. Was steckt etwa hinter einem "attraktiven Gehalt"?