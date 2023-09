Chef bezahlt seine Mitarbeiter, damit sie Work-outs machen: „Sie sind pünktlich.“

Teilen

Unglaublich, aber wahr: In einer US-amerikanischen Firma werden Mitarbeiter bezahlt, wenn sie Sport machen. Handelt es sich dabei um das Modell der Zukunft?

Seit den letzten Jahren ist der Begriff Work-Life-Balance gerade bei jungen Erwachsenen in aller Munde. Längst legen Mitarbeiter nicht mehr nur Wert darauf, angemessen bezahlt zu werden. Immer mehr Beschäftigte fordern außerdem ein gesundes Gleichgewicht zwischen beruflichen Anforderungen und Zeit für Privates. Manche Unternehmen haben bereits auf die Forderungen reagiert und erlauben ihren Angestellten, sich einen freien Tag für ihre mentale Gesundheit zu nehmen. Ein beispielloser Vorreiter in Sachen Mitarbeiterzufriedenheit ist allerdings die US-amerikanische Firma Nutrition Solutions: Hier zahlt der Chef, damit seine Angestellten Sport machen. Wo in Deutschland die glücklichsten Mitarbeiter arbeiten, verrät dieses Ranking.

Nutrition Solutions: Mitarbeiter werden für Trainingseinheiten bezahlt

Was anfangs wie ein Scherz klingen mag, ist tatsächlich wahr: Mittwochs und freitags haben die Mitarbeiter von Nutrition Solutions die Möglichkeit, vor Beginn des Arbeitstags an einem kostenlosen Sportkurs teilzunehmen. Das allein ist nicht weiter ungewöhnlich, schließlich bieten viele Unternehmen Ähnliches an. Bei dem Essenslieferdienst geht man aber noch ein ganzes Stück weiter. „Wenn sie zu diesen Trainingseinheiten kommen, sind sie pünktlich. Sie erhalten für ihre Anwesenheit eine Vergütung in Höhe ihres Gehalts“, sagt CEO Chris Cavallini gegenüber dem Nachrichtensender CNBC. „Es wird im Grunde genommen auf ihr normales Gehalt angerechnet, genau wie die regulären Arbeitsstunden, die sie leisten würden. Es funktioniert genau gleich.“

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Job & Beruf finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Dabei ist es den Mitarbeitern selbst überlassen, wie oft sie zu den Trainingseinheiten erscheinen. Die sportlichen Übungen reichen von gewöhnlichen Workout-Sitzungen und Joggingrunden im Freien bis hin zu „mentalem Härtetraining“, im Zuge dessen der Körper unter anderem in Eiswasser getaucht wird. Gegen Stress im Job gibt es aber noch ein paar weitere Tipps, die Arbeitnehmer bei Laune halten.

Ob Spinning, Yoga oder Joggen: Sport ist ein gesunder Ausgleich zum Job und macht bezahlt natürlich noch viel mehr Spaß. (Symbolbild) © Rupert Oberhäuser/Imago

Das steckt hinter der bezahlten Sport-Initiative

Doch was hat den Geschäftsführer eigentlich zu dem ungewöhnlichen Konzept bewegt? Cavallini beruft sich auf seine eigene Vergangenheit beim Militär. Dort habe er aus erster Hand erfahren, wie Bewegung die Lebensqualität und Disziplin verbessere. „Ich glaube, der Schlüssel zu einem starken Leben ist ein starker Geist. Und um einen starken Geist zu entwickeln und aufzubauen, muss man zuerst einen starken Körper aufbauen“, zeigt sich der Unternehmer überzeugt. Hierzulande sucht die Bundeswehr aktuell nach Personal, wobei hohe Gehälter winken.

Als Firmenboss wolle er in das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter investieren, indem er sie zu körperlicher Aktivität ermutigt. „Ich möchte sicherstellen, dass mein Team die Mittel hat, um die gesündeste, fitteste und dominanteste Version von sich selbst zu werden“, fügt Cavallini hinzu. Die regelmäßige Sporteinheiten würden dabei helfen, das Stresslevel seiner Mitarbeiter zu senken. Bisher ist seine Idee jedenfalls ein voller Erfolg: Als die Sport-Initiative 2016 ins Leben gerufen wurde, habe außer Cavallini nur ein weiterer Mitarbeiter teilgenommen. Inzwischen nehmen bis zu 40 Personen an den Kursen teil, berichtet der CEO.

Facebook-User sind begeistert von mitarbeiterfreundlichem Konzept

Auch im Netz sorgt das lukrative Sportprogramm von Nutrition Solutions für großes Aufsehen. Auf Facebook hinterließen zahlreiche User begeisterte Kommentare und lobten die innovative Idee der Firma. „Körperlich und geistig gesunde Mitarbeiter sind loyale, produktive Mitarbeiter. Das ist ein Win-win für das Unternehmen und die Arbeitnehmer!“, schrieb ein Nutzer.

Neun Dinge, die jeder heimlich im Büro macht Fotostrecke ansehen

An anderer Stelle hieß es: „Ein Unternehmen, das sich um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter kümmert, ist absolut großartig! Bewegung hebt die Stimmung, man ist energiegeladener und hat mit Sicherheit produktivere und glücklichere Mitarbeiter.“ Ein weiterer Facebook-User war so angetan von dem Konzept, dass er am liebsten gleich den Job gewechselt hätte – ein Gedanke, der laut einer Studie rund 40 Prozent der Arbeitnehmer mehrmals im Monat im Kopf herumgeht. „Können sie mich bitte einstellen? Ich liebe das!“, schwärmte er.

Mittlerweile haben über 29.000 Nutzer auf den Post reagiert. Außerdem wurde der Beitrag 960-mal kommentiert und über 2.600-mal geteilt. Das zeigt, wie sehr sich Beschäftigte Veränderungen in ihrer eigenen Firma wünschen. Eine Userin nahm Unternehmen in die Pflicht, sich daran ein Beispiel zu nehmen und besser für die Gesundheit der eigenen Angestellten zu sorgen. Stress, Überforderung und Co. können im Job nämlich auf Dauer krank machen. „Das sollte obligatorisch sein für Arbeitgeber, deren Mitarbeiter stationäre Arbeiten verrichten. Wenn Sitzen das neue Rauchen ist, sollten sie eine gewisse Verantwortung dafür übernehmen, das zu ändern“, forderte sie. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob mehr Firmen dem außergewöhnlichen Modell von Nutrition Solutions folgen werden.