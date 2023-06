Sieben Gründe, warum gleich mehrere Mitarbeiter den Job gekündigt haben

Von: Anna Heyers

Teilen

Gründe zu kündigen gibt es viele. Wir zeigen sieben Momente, in denen Reddit-Nutzer genug hatten und ihr Arbeitsverhältnis beendeten. Wie hätten Sie gehandelt?

Steter Stress, unmögliches Verhalten der Kollegen oder gar der Vorgesetzten, wachsende Unzufriedenheit – Gründe zu kündigen gibt es viele. Doch nicht immer trauen sich die Arbeitnehmer auch, diesen Schritt zu gehen. Schließlich kann man zuerst auch das Gespräch suchen oder ausprobieren, ob man das eigene Verhalten anpassen kann, zum Beispiel mit autogenem Training oder Yoga.

Doch manchmal ist das letzte Mittel für viele Angestellte aber doch die Kündigung. Etwas, über das laut einer Studie von Stepstone immerhin vier von zehn Beschäftigten nachdenken – mehrmals im Monat. Diesen Schritt sollte man in einigen Fällen auch dann gehen, wenn noch keine neue Stelle im Anschluss sicher ist.

Der ein oder andere Mitarbeiter profitiert auch von Gleichgesinnten. Vielleicht hat Nutzer @PegBundysBonBons auf der Online-Plattform Reddit deshalb auch die folgende Frage gestellt: „Was ist bei der Arbeit geschehen, dass anschließend mehrere Mitarbeiter gekündigt haben?“ Wir stellen hier sieben der Gründe vor.

Kündigungswelle nach Massenkündigung

Ein Nutzer schrieb als Antwort: „Die Verantwortlichen entließen die Hälfte des Unternehmens – ganz ohne Vorwarnung. Unter entlassenen Mitarbeitern befand sich auch ein Kollege, der nur wenige Monate vor der Rente stand und seit mehr als 35 Jahren bei dem Arbeitgeber war.“ Womit die Vorgesetzten nach dieser Aktion allerdings wohl nicht gerechnet haben: „Das Unternehmen war schockiert, als die Hälfte der noch verbliebenen Mitarbeiter ebenfalls kurz danach ihre Kündigung einreichten.“

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Sparmaßnahmen unter neuer Geschäftsführung

Dass sich manchmal unter einer neuen Leitung Dinge verändern, ist der Lauf der Dinge und kann ja auch zu einer Verbesserung beitragen. Ein ehemaliger Angestellter hat das jedoch anders erlebt und schrieb: „Der Firmenbesitzer starb und sein idiotischer Sohn übernahm das Unternehmen. Er begann gleich Sparmaßnahmen vorzunehmen, wie das Abschalten der Klimaanlage im gesamten Gebäude.“ Der neue Chef meinte, das sei akzeptabel, man dürfe schließlich einen Ventilator von zu Hause mitbringen. Aber das war längst noch nicht alles, wie der Nutzer weiter schrieb: „Die Anzahl der Toilettenpapierrollen für die Toiletten wurde begrenzt und es wurden Kühlschrank, Mikrowelle und Wasserspender aus dem Pausenraum entfernt.“ Weiter schrieb der ehemalige Angestellte, dass auch Bestellungen für Büromaterial zukünftig vom Chef unterschrieben und genehmigt werden müssten – was er jedoch nie tat: „Die Mitarbeiter kündigten alle innerhalb von zwei Monaten.“

Bessere Job-Angebote

Es gab auch positive Antworten auf die Frage, was zu einer Kündigungswelle führte. Zumindest positiv für die Mitarbeiter. Ein Reddit-Nutzer schrieb, dass ein Konkurrent dem Finanzforschungsteam des Unternehmens anbot, ihnen das Doppelte vom jetzigen Gehalt zu zahlen. „Etwa 100 bis 200 Leute erschienen an den verschiedenen Standorten am darauffolgenden Montag nicht bei der Arbeit.“

Vetternwirtschaft nach Personalwechsel

Eine neue stellvertretende Geschäftsleitung sorgte in dem Unternehmen eines Nutzers für Unzufriedenheit und Chaos: „Sie hat alle Mitarbeiter nach und nach gegen sich aufgebracht und einen Haufen ihrer Freunde eingestellt. Ich glaube, ich war der Dritte, der gegangen ist.“ Doch das hatte anschließend wohl auch für die Firma Konsequenzen, denn: „Der Laden wurde innerhalb eines Jahres geschlossen.“

Kündigung des Arbeitsvertrags: Die wichtigsten Fakten, die jeder kennen sollte Fotostrecke ansehen

Kennen Sie übrigens die Anzeichen, an denen Sie erkennen, ob Ihr Chef Sie schätzt?

Unfähiges Management

Generell scheint es, dass gerade das Verhalten und die Fähigkeiten der Vorgesetzten beziehungsweise des Managements einen direkten Einfluss auf die Mitarbeiter haben. Eine Antwort auf die Frage nach Gründen für den Massenausstieg war nämlich: „Jedes Mal, wenn ich eine Kündigungswelle erlebt habe, lag das an dem schlechten Management. Vorher geplant war es meines Wissens nach nie. Es waren immer eine Reihe von Angestellten, die – unabhängig voneinander – beschlossen haben, im selben Monat zu kündigen, weil das Management so schlecht war.“

Dass gleich mehrere Angestellte auf einmal ihren Job kündigen, ist selten, kommt aber durchaus vor. Einer der Hauptgründe: schlechtes Management. (Symbolfoto) © Xinhua/Imago

Nicht eingehaltene Versprechen

Auch, wenn das Vertrauen in die Geschäftsführung plötzlich einbricht, kann das für zahlreiche Kündigungen sorgen, meint ein weiterer Nutzer: „Die Firma hatte uns Ende des Jahres einen finanziellen Bonus versprochen. Ein wenig später gab es dann jedoch die Info, dass es aufgrund der geringen Leistung im Unternehmen keine Boni geben würde.“ Schwierig an dieser Information sei gewesen, dass das Geschäftsjahr doch ziemlich erfolgreich war. Und auch, dass der Vorgesetzte gerade ein Haus in Millionenhöhe bauen ließ und sein Schwager, der zufällig Manager in der Firma war, sich ein Haus kaufte, trugen nicht zum Verständnis bei. „Ich habe auf der Stelle gekündigt. Viele andere haben kurz darauf ebenfalls aufgehört.“

Unerhörtes Verhalten der Vorgesetzten

Laut den Antworten auf die Frage nach Vorkommnissen, die Kündigungswellen nach sich gezogen haben, gab es auch einige Vorgesetzte, die sich unerhört verhalten haben. So schloss zum Beispiel anscheinend ein Manager das Tor zum Parkplatz – und kein Angestellter konnte so das Unternehmen verlassen. Der Grund dafür war laut der schreibenden Nutzerin, dass eine Quote wohl nicht erreicht worden sei. Später seien sogar die Polizei und Journalisten dazugekommen.

Ein anderes Unternehmen kaufte Luftmatratzen für seine Mitarbeiter. Aber nicht als Geschenk, sondern damit sie in der Hochsaison gleich im Unternehmen bleiben und dort schlafen konnten. Auf beide Vorfälle folgten dann Kündigungen mehrerer Mitarbeiter.