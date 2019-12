Firmenchef belohnt Mitarbeiter für harte Arbeit - und zahlt Weihnachtsgeld in Millionenhöhe

Kaum eine Weihnachtsprämie dürfte die Summe überbieten, die ein amerikanisches Immobilienunternehmen auszahlt - denn der Chef stellt Millionen von Dollar zur Verfügung.

Manche erhalten Weihnachtsgeld, während andere komplett darauf verzichten müssen. Die Mitarbeiter eines kleinen amerikanischen Immobilienunternehmens namens St John Properties im Bundesstaat Maryland können sich beispielsweise glücklich schätzen. Sie haben dieses Jahr eine Prämie erhalten - und dabei handelt es sich um eine stolze Summe.

Firmenchef zahlt Millionen von Dollar als Weihnachtsgeld aus

Unternehmensgründer Edward St John ist dieses Jahr besonders stolz auf seine Mitarbeiter. Die Firmenziele konnten dank harter Arbeit erreicht werden, weshalb er sich eine Überraschung für seine Angestellten überlegte. Kurzerhand nahm er 8 Millionen Dollar (ungefähr 7.200.000 Euro) in die Hand und teilte das Geld auf die circa 200 Mitarbeiter von St John Properties auf.

Insgesamt entspricht das einer durchschnittlichen Summe von 38.000 Dollar (circa 34.000 Euro) an Weihnachtsgeld pro Person. Die tatsächlichen Beträge variierten jedoch, je nachdem wie lange die einzelnen Mitarbeiter bereits für das Unternehmen tätig sind. So erhielt eine Person, die über 44 Jahre in der Firma arbeitete, ganze 270.000 Dollar (ungefähr 242.000 Euro).

Lesen Sie auch: Weihnachtsdeko im Büro - Bei falscher Schmuckwahl drohen Ordnungsgelder.

Aufwendige Vorbereitung für Weihnachtsgeld-Überraschung

"Ich bin sehr dankbar für all unsere Mitarbeiter, für ihre harte Arbeit und ihre Hingabe. Um das Erreichen unserer Ziele zu feiern, wollten wir die Mitarbeiter im großen Stil belohnen, um einen großen Einfluss auf ihr Leben zu nehmen", verriet Edward St John laut der britischen Zeitung Mirror.

Erfahren Sie mehr: 13. Monatsgehalt - Wer bekommt es eigentlich?

Um das Erlebnis noch unvergesslicher zu machen, traf er für die Überreichung seiner großzügigen Geldgeschenke deshalb noch weitere Vorkehrungen: Im Rahmen eines Weihnachtsessens erhielten alle Anwesenden einen roten Umschlag, den sie nach einer Rede gleichzeitig öffnen sollten. Die Freunde und Tränen der Mitarbeiter über das hohe Weihnachtsgeld wurden schließlich auf Video festgehalten und ins Netz gestellt:

Lesen Sie auch: Karrierecoach verrät - Mit diesen Tricks bekommen Sie mehr Gehalt.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

soa