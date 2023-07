Von Call bis Feedback: Anglizismen im Arbeitsalltag

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Im Alltag denken wir nicht groß darüber nach, wie wir sprechen. Mit der Zeit haben sich englische Begriffe in unsere Sprache eingeschlichen. Die Wahrnehmung davon ist unterschiedlich.

‚Nice, lass uns das mal im Call besprechen‘ – dieser Satz kommt merkbar flapsig daher. Aber wirklich unwahrscheinlich ist das nicht. In der beruflichen Alltagskommunikation haben sich immer mehr englische Begriffe eingeschlichen. Preply, eine Plattform zum Sprachenlernen, hat untersucht, welche Anglizismen häufig vorkommen.

Meeting im Job: Englische Begriffe, die im beruflichen Alltag benutzt werden

Schon ein Meeting für Teambuilding gehabt? Immer mehr englische Begriffe schleichen sich in die Sprache ein. © Sofie Delauw/Imago

Die Sprache ist ständig im Wandel und verändert sich durch die Sprecherinnen und Sprecher. Kritikerinnen und Kritiker gibt es nicht nur bei einer Debatte ums Gendern, sondern auch bei der Nutzung von Anglizismen. Die pensionierte Lehrerin Renate Eberwein-Schön sagte HNA, dass einige englische Begriffe unnötig seien. Darunter beispielsweise ‚Power‘ oder ‚nice‘. Cliffhanger oder Streaming seien dagegen natürlicher, weil sie nur schwer übersetzt werden könnten. Von Preply gefunden wurden allerdings auch Begriffe, die leicht übersetzt werden könnten.

Meeting; könnte auf Deutsch Treffen oder Konferenz genannt werden. Feedback; Deutsch: Rückmeldung Multitasking Newsletter Workshop Full-time Teambuilding Call Brainstorming Security Deadline Timing Back-up CEO

Frauen seien die englischen Begriffe in der Umfrage häufiger aufgefallen als Männern. Ebenso konnten Unterschiede in verschiedenen Alterskategorien getroffen werden. Menschen zwischen 35 und 54 Jahren sind mehrere von den obengenannten Anglizismen aufgefallen, als den Befragten zwischen 16 und 24 Jahren. Eine Begründung dafür kann Preply nicht liefern.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

Sieben Wörter helfen Ihnen dabei, klüger im Job zu erscheinen. Darunter auch Authentizität.

Nutzen Sie auch Anglizismen?

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Anglizismen: In diesen Branchen tauchen besonders oft englische Begriffe auf

In einigen Berufsfeldern haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer öfter mit englischen Worten zu tun, als in anderen. Besonders im IT-Bereich kommen häufig englische Begriffe vor – der Schluss liegt nahe, dass dies damit zusammenhängen kann, dass viele Programme die englische Sprache nötig machen. Aber auch im Finanz- und Rechnungswesen, im Personalwesen oder in der Produktion kommen Anglizismen vor, informiert Preply.