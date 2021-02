Karriere bei der Bundeswehr: Welche zivilen Stellen gibt es?

Die Bundeswehr gilt als sicherer Arbeitgeber. Dabei werden nicht nur Soldaten für den Militärdienst gesucht, sondern auch Mitarbeiter für zivile Stellen.

Die Bundeswehr bietet viel mehr als nur den Dienst an der Waffe. Mit rund 250.000 Mitarbeiter zählt sie zu den größten Arbeitgebern Deutschlands*. Entsprechend groß ist die Vielfalt an Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten. Selbst ein Studium ist beim deutschen Heer möglich.

Weil die Bundeswehr als sicherer Arbeitgeber gilt, dürfte sie gerade in der Corona-Krise bei vielen Menschen Interesse wecken. Denn während viele Beschäftigte aufgrund der Pandemie mit Kurzarbeit oder Arbeitsplatzverlust zu kämpfen haben, sichern die Streitkräfte krisenfeste Arbeitsplätze zu - auch im zivilen Bereich.

Lesen Sie auch: Jobwechsel während Corona: Welche Chancen haben Bewerber 2021?

Bundeswehr-Karriere im zivilen Bereich: Welche Stellen gibt es?

Die Bundeswehr bietet neben dem militärischen Dienst auch eine zivile Laufbahn an. In der Verwaltung sorgen diese Mitarbeiter dafür, dass es den Streitkräften an nichts fehlt. Das zivile Stellenangebot ist dabei relativ vielfältig. Laut Bundeswehr kann in der Verwaltung in rund 40 Berufen Karriere gemacht werden.

Beispiele für zivile Stellen bei der Bundeswehr:

Elektroniker/-innen

Feuerwehrmann/-frau

Pflegekräfte

Personalmanager/-in

Maler/-in & Lackierer/-in

Koch/Köchin

Ingenieur/-in

Jurist/-in

Zahntechniker/-in

Lesen Sie auch: Bewerbung 2021: Zwei beliebte Dokumente brauchen Sie bei der Jobsuche bald nicht mehr vorlegen.

Welche Vorteile hat die Bundeswehr als Arbeitgeber?

Die Bundeswehr präsentiert sich im Kampf um neue Mitarbeiter als moderner und familienfreundlicher Arbeitgeber. So gehören laut eigenen Angaben eine geregelte 41- bzw. 39-Stunden-Woche mit Überstundenausgleich zum Standard, genauso wie Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit, Jobsharing sowie Homeoffice. Sogar die Ausbildung ist in Teilzeit ist möglich, was besonders für junge Eltern interessant sein dürfte. Auch Krippen-, Kindergarten und Tagespflegeplätze stellt die Bundeswehr zur Verfügung.

Auf dem Bewertungsportal Kununu empfehlen 66 Prozent der Beschäftigten die Bundeswehr als Arbeitgeber weiter. Während viele die Vielfalt der Aufgaben sowie die Sicherheit des Jobs loben, kritisieren jedoch einige die vorherrschende Bürokratie sowie das schlechte Image der Bundeswehr.

Bundeswehr bietet Karriereberatung für interessierte Bewerber

Wer sich für eine zivile oder militärische Laufbahn bei der Bundeswehr interessiert, der kann sich an die hauseigene Karriereberatung wenden. Bewerber erhalten über eine kostenlose Hotline oder Chats weiterführende Informationen.

Bundeswehr Karriere: Welches Gehalt ist möglich?

In der Bundeswehr arbeiten sowohl Tarifbeschäftigte (TVöD) als auch Beamtinnen und Beamte. Bei letzteren werden drei Laufbahngruppen unterscheiden: Der mittlere, gehobene und höhere Dienst. Dementsprechend unterschiedlich ist auch die Bezahlung.

Welche Gehälter bei der Bundeswehr genau möglich sind, erfahren Sie in unserem Gehaltsartikel zur Bundeswehr. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr zum Thema: Gehalt: Das sind die bestbezahlten Berufe Deutschlands 2021.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.