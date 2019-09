Sie tun es sicher auch: Wenn Sie sich so im Büro verhalten, werden Kollegen Sie missachten

Es gibt so allerhand Methoden, die Kollegen zur Weißglut zu treiben.

Die schlimmsten Dinge, die Sie Ihren Kollegen im Büroalltag antun können? Verraten wir Ihnen hier - danach werden Sie Ihr Verhalten radikal ändern wollen.

Der schlechtgelaunte Chef ist für viele Störfaktor Nummer 1. Doch auch andere Störenfriede machen den Deutschen den Büroalltag madig. Das Bürodienstleistungsunternehmen Regus hat 300 Berufstätige nach den schlimmsten Dingen gefragt, mit denen ihre Kollegen sie regelmäßig auf die Palme bringen.

10. Selbstgespräche

Kollegen, die während der Arbeit mit sich selbst oder dem Computer reden oder sogar ungefragt Kommentare abgeben, liegen mit 5,8 Prozent auf Platz 10 der nervigsten Eigenschaften. In Berufen mit Kundenkontakt ist sogar fast jeder Vierte davon genervt.

9. Kopierstau

Den Kopierer möchten alle im Büro verwenden - nicht nur Sie. Also behandeln Sie ihn sorgfältig und hinterlassen ihn in einwandfreiem Zustand. Dieses Bewusstsein sollte eigentlich bei allen Gemeingütern gelten, von öffentlichen Toiletten bis hin zur Parkbank.

8. Musik

In Banken, Versicherungen und bei Finanzdienstleistern ist jeder Dritte von musikalischen Kollegen genervt. Es hat ja auch nicht jeder den gleichen Musikgeschmack. Darum vielleicht lieber Kopfhörer verwenden.

7. Überquellender Papierkorb

Wie schon der Kopierer gehört auch der Papierkorb nicht Ihnen allein. 12,7 Prozent stören sich an zugemüllten Papierkörben, in die nichts mehr reinpasst. Außerdem machen sie auf Außenstehende keinen guten Eindruck. In mittelständischen Unternehmen ist sogar jeder Vierte davon genervt.

6. Fehler nicht zugeben

Für 60 Prozent der Arbeiter im Gesundheitswesen und medizinischen Bereich ist das Abstreiten von Fehlern eine Todsünde. Aber auch in anderen Branchen kommt es nicht gut an, wenn Sie Ihre Fehler nicht zugeben.

5. Klatsch und Tratsch

15 Prozent Ihrer Kollegen denken sich "Habt ihr keine anderen Sorgen?", wenn sie hören, wie Sie in der Kaffeeküche über jemanden anderen lästern. Lassen Sie das einfach bleiben.

4. Laute Privatgespräche

Ihr Leben ist nicht so interessant, dass alle Ihre Kollegen daran teilhaben wollen. Sie können also auch leise telefonieren oder sich leise mit Ihrem Lieblingskollegen über Ihr Wochenende oder Ihre Eheprobleme unterhalten. Das gilt besonders i m Einzelhandel.

3. Unpünktlichkeit

Es war die U-Bahn? Der Wecker? Die Kinder? Das kann schon alles sein, trotzdem stört das nicht nur Ihren Chef, wenn Sie zu spät kommen. Im Marketing und Medienbereich sind 60 Prozent Ihrer Kollegen von Ihrer Unpünktlichkeit genervt.

2. Dreck

So wie der Schreibtisch des Kollegen aussieht, möchten Sie am liebsten gar nicht wissen, was dann mit seiner Wohnung ist. Kein schöner Anblick! Aber noch schlimmer ist es, wenn das ganze Büro dreckig ist. Besonders Mitarbeiter bei einer Unternehmensgröße von 250 bis 1.000 Beschäftigten und Mitarbeiter aus Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen haben damit große Probleme.

1. Gestank

Und das Schlimmste: Gestank. Bestellen Sie sich mittags eine Pizza mit Thunfisch und Zwiebeln an den Schreibtisch, rauchen Sie auf dem Klo und kommen Sie mit Fahne ins Büro - Ihre Kollegen werden Sie keines Blickes mehr würdigen. Und wenn doch, werden Sie eher angeekelt von Ihnen sein. Üble Gerüche belästigen weit mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter, ergab die Umfrage des Bürodienstleistungsunternehmens Regus.

