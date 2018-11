Bibliothek verleiht Krawatten fürs Vorstellungsgespräch - der Grund ist traurig

Jobsuche

+ © Christina Horsten/dpa In New York können sich Bewerber jetzt Taschen und Krawatten für ein Vorstellungsgespräch ausleihen - in der örtlichen Bibliothek. © Christina Horsten/dpa

Das hat es so noch nie gegeben: Eine Bibliothek in New York verleiht Taschen und Krawatten an Bewerber. Was dahinter steckt, lesen Sie hier.