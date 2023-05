Anspruch auf bezahlten Urlaub: Wie Minijobber ihre Urlaubstage bei einem 520-Euro-Job berechnen können

Auch Minijobber haben Anspruch auf bezahlten Urlaub. Die Minijob-Zentrale erklärt, wie man die Zahl der Urlaubstage ausrechnen kann.

Auch bei einem Minijob hat man Anspruch auf bezahlte Urlaubstage. Wie kann man den jeweiligen Urlaubsanspruch bei einem Minijob berechnen?

Wie viel Urlaub steht Minijobbern zu?

Die Minijobzentrale erklärt es in ihrem Blog. Generell gilt, so heißt es dort, habe jeder Beschäftigte Anspruch auf einen jährlichen Mindesturlaub von 24 Tagen, wenn die Beschäftigung durchgängig an sechs Tagen in der Woche ausgeübt werde. Dieser Anspruch gelte für Minijobberinnen und Minijobber genauso wie für alle anderen Arbeitnehmer. „Für diese Urlaubstage muss der Verdienst ganz normal weitergezahlt werden. Das wurde so im Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) geregelt.“

Im Minijob seien jedoch einige Besonderheiten zu beachten, erklärt die Minijobzentrale. „Gewöhnlich arbeiten Minijobberinnen und Minijobber an weniger als 6 Tagen in der Woche.“ Der jährliche Mindesturlaub werde dann anteilig berechnet. Es gelte folgende Formel:

Anzahl der individuellen Arbeitstage pro Woche x 24 / 6

„Wendet man diese Formel an, ergibt sich – abhängig von den individuellen Arbeitstagen im Minijob pro Woche – folgender Urlaubsanspruch“, wie die Minijobzentrale in dem Blog-Beitrag (hier am Beispiel mit den sechs Tagen) vorrechnet:

Arbeitstage pro Woche Urlaubsanspruch im Jahr 1 4 2 8 3 12 4 16 5 20 6 24

Für die Ermittlung der Arbeitstage pro Woche ist es laut Minijobzentrale übrigens nicht wichtig, wie viele Stunden an den einzelnen Tagen gearbeitet wird. „Die Arbeitszeit in Stunden wirkt sich nicht auf den jährlichen Urlaubsanspruch aus“, erklären die Experten in dem Blog-Beitrag.

Wie viel Urlaub gibt es im Minijob bei unregelmäßiger Arbeit?

Oft arbeiten Minijobber in der Tat unregelmäßig. In einem Minijob-Arbeitsvertrag kann zum Beispiel festgelegt werden, dass in einer Woche zwei Tage und in der nächsten Woche an drei festen Arbeitstagen gearbeitet wird. Ihr gesetzlicher Mindesturlaubsanspruch lässt sich mit einer einfachen Formel ermitteln, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit Bezug auf den Blog-Beitrag erklärt: „Dafür wird zunächst betrachtet, wie viele Tage in der Woche Vollzeitbeschäftigte des gleichen Arbeitgebers arbeiten. Wird im Unternehmen allgemein an fünf Tagen in der Woche gearbeitet, wird von insgesamt 260 Arbeitstagen im Jahr ausgegangen“, heißt es in dem dpa-Bericht.

Bei einer Sechs-Tage-Woche würden 312 Arbeitstage im Jahr angesetzt. „Die gesetzlich vorgeschriebenen Mindesturlaubstage pro Jahr liegen bei einer Sechs-Tage-Woche bei 24, bei einer Fünf-Tage-Woche bei 20.“ Der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch für Minijobber lasse sich dann wie folgt berechnen:

Gesetzliche Urlaubstage pro Jahr x Anzahl der individuellen Arbeitstage pro Jahr : 260 bzw. 312.

Kein unwichtiges Detail: Verbleibt bei der Berechnung ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird laut Minijobzentrale auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet. „Wer an 90 Tagen im Jahr einen Minijob in einem Unternehmen ausübt, dessen Vollzeitbeschäftigte in einer Fünf-Tage-Woche arbeiten, hätte also einen gesetzlichen Anspruch auf sieben bezahlte Urlaubstage im Jahr“, rechnet dpa entsprechend vor:

20 Urlaubstage x 90 Arbeitstage : 260 = 6,92 Tage.

Was ist, wenn die Vollzeitbeschäftigte des gleichen Arbeitgebers einen höheren Urlaubsanspruch als den gesetzlichen Mindesturlaub haben? Dann profitieren auch die Minijobberinnen und Minijobber davon, wie die Minijobzentrale erklärt. Auch ihnen stehe dann mehr bezahlter Urlaub zu. „Grundlage für die Berechnung des Urlaubsanspruchs im Minijob ist in diesem Fall nicht mehr der gesetzliche Mindesturlaub von 24 Tagen“, heißt es in dem Blog-Beitrag. Es müsse vielmehr der in einem Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag vereinbarte höhere Urlaubsanspruch für alle Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Der Anspruch auf Urlaub im Minijob berechne sich wie folgt:

Anzahl der Arbeitstage pro Woche x tarifliche Urlaubstage pro Jahr / tarifliche Arbeitstage pro Woche

Beim Minijob gibt es noch andere Besonderheiten. Um zum Beispiel bei einem 520-Euro-Job keine Abzüge befürchten zu müssen, darf ein gewisser Stundensatz pro Monat nicht überschritten werden.