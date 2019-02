16 Bewerbungsfragen, die selbst Google zu krass waren

Bewerbungsfragen bei Google haben es in sich - doch manche sind selbst dem Internetriesen zu krass.

Wer sich bei Google bewirbt, der muss sich auf harte Bewerbungsfragen gefasst machen. Einige davon waren jedoch selbst Google zu fies - und landeten auf dem Index.

Der Internet-Riese Google zählt zu den beliebtesten Arbeitgebern der Welt. Dementsprechend groß ist auch die Bewerberdichte. Wer bei Arbeitnehmern so begehrt ist, kann sich natürlich auch die besten der besten aussuchen. Dementsprechend hart soll auch der Recruiting-Prozess beim Suchmaschinen-Spezialisten sein: zahlreiche Bewerbungsrunden, psychologische Bewertungen und vieles mehr.

Einige Fragen der Recruiter sollen laut des Online-Portals BusinessInsider jedoch selbst für Google zu viel des Guten gewesen sein - und wurden kurzerhand aus dem Bewerbungsprozess verbannt. Weil sie vielleicht zu absurd waren, um als Auswahlkriterium zu dienen? Wer weiß. Vielleicht kennen Sie aber die ein oder andere Antwort auf diese haarigen Fragen? Viel Glück!

Diese Bewerbungsfragen darf Google nicht mehr stellen

1. Wie viel Geld sollten Sie verlangen, um alle Fenster in Seattle zu waschen?

2. Warum sind Gulli-Deckel rund?

3. Sie müssen herausfinden, ob Ihr Freund Bob Ihre richtige Handynummer hat, aber Sie dürfen ihn nicht direkt darauf ansprechen. Sie müssen die Frage auf eine Karte schreiben und sie Eve übergeben, die die Karte zu Bob bringt und Ihnen die Antwort zurücksendet. Was müssen Sie außer der Frage auf die Karte schreiben, um sicherzustellen, dass Bob die Nachricht verschlüsseln kann, damit Eve Ihre Telefonnummer nicht lesen kann?

4. Wie viele Klavierstimmer gibt es auf der ganzen Welt?

5. Jeder Mann in einem Dorf mit hundert Einwohnern hat seine Frau betrogen. Jede Frau im Dorf weiß sofort, wann ein anderer Mann als ihr Ehemann betrogen hat, aber nicht, wann der eigene Ehemann dies getan hat. Das Dorf hat ein Gesetz, das keinen Ehebruch zulässt. Jede Frau, die nachweisen kann, dass ihr Mann untreu ist, muss ihn noch am selben Tag töten. Die Frauen des Dorfes würden dieses Gesetz niemals missachten. Eines Tages besucht die Königin das Dorf und gibt bekannt, dass mindestens ein Ehemann untreu war. Was geschieht?

6. Ein Mann schob sein Auto zu einem Hotel und verlor sein Vermögen. Was ist passiert?

7. Wie oft am Tag überlappen sich die Zeiger einer Uhr?

8. Wie viele Staubsauger werden jährlich in den USA hergestellt?

9. Entwerfen Sie einen Evakuierungsplan für San Francisco.

10. Erklären Sie die Relevanz von "totem Rindfleisch".

11. Wenn eine Person eine Sequenz an Zahlen auf einem Telefon wählt, welche Wörter könnten aus den Buchstaben, die damit assoziiert werden, geformt werden?

12. Sie wurden auf die Größe eines Fünfcentstückes geschrumpft und Ihre Masse hat sich proportional reduziert, damit Ihre Dichte erhalten bleibt. Dann werden Sie in einen leeren Glas-Mixer geworfen. Die Klingen werden in 60 Sekunden anfangen, sich zu bewegen. Was tun Sie?

13. Wie viele Golfbälle passen in einen Schulbus?

14. Sie haben zwei Eier und Zugang zu einem Gebäude mit 100 Etagen. Eier können sehr hart oder sehr zerbrechlich sein, was bedeutet, dass sie zerbrechen können, wenn sie aus dem ersten Stock fallen oder auch nicht, wenn sie aus dem 100. Stock fallen. Beide Eier sind identisch. Sie müssen herausfinden, welches die höchste Etage eines 100-stöckigen Gebäudes ist, aus dem ein Ei fallen gelassen werden kann, ohne zu zerbrechen. Die Frage ist, wie viele Versuche Sie unternehmen müssen. Sie dürfen dabei zwei Eier zerbrechen.

15. Sie müssen von Punkt A nach Punkt B kommen. Sie wissen nicht, ob Sie diesen erreichen können. Was würden Sie tun?

16. Erklären Sie Ihrem achtjährigen Neffen in drei Sätzen eine Datenbank.

