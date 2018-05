Bevor Sie eine Bewerbung abschicken, sollten Sie sich diese Frage stellen

Wer eine neue Stelle sucht, verschickt oft mehr als 100 Bewerbungen. Doch wer den richtigen Job finden will, muss sich dafür vor allem eine Frage stellen.

Auch, wenn Sie bereits verzweifelt nach einem neuen Job suchen: Bei der Bewerbung gilt Klasse statt Masse. Schließlich müssen nicht nur Sie zum Unternehmen passen - sondern auch das Unternehmen zu Ihnen.

Klasse statt Masse: Bewerben Sie sich bei "würdigen Unternehmen"

Stattdessen machen sich Bewerber viel zu viele Sorgen, ob Sie den perfekten Lebenslauf mitbringen - und verschicken massenhaft E-Mails an jedes nur entfernt passende Unternehmen. Die Erfahrung hat auch der amerikanische Headhunter Nick Corcodilos gemacht, der auf seiner Website "Ask the Headhunter" Bewerbern hilft. Und er weiß auch, welche Folgen dieses Verhalten hat: "Jobsuchende, die Stellenangebote nicht prüfen, werden wie billige Ware gehandelt".

Dabei sollte es eigentlich anders herum sein: "In einem wettbewerbsorientierten Arbeitsmarkt sind es die Arbeitgeber, die sich Gedanken machen sollten, ob sie sich richtig verhalten", meint der Experte weiter. Deshalb sollten Sie jedes Unternehmen genau prüfen, bei dem Sie sich bewerben wollen und sich stets diese Frage stellen: "Hat mich das Unternehmen wirklich verdient?"

Das klingt zunächst gewagt und auch etwas überheblich. Doch da Massenmails ohnehin nur selten erfolgreich sind, ersparen Sie sich auf diese Weise viel Zeit, Mühe und auch die Enttäuschung, wenn es zu einer Absage kommt. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die wirklich "würdigen" Unternehmen, rät Corcodilos.

"Testen Sie den Arbeitgeber, bevor er Sie testet.“

Um diese "würdigen" Arbeitgeber herauszufinden, rät der Headhunter, sich an diesefünf Regeln zu halten:

1. Suchen Sie Jobangebote.

2. Testen Sie das Unternehmen: "Bevor Sie Ihren Lebenslauf oder Ihre Online-Bewerbung abschicken, können Sie den direkten Kommunikationsweg des Unternehmens austesten. Schicken Sie ein paar gute Fragen - über den Job, das Unternehmen, den Personaler, die Produkte des Unternehmens, den Bewerbungsprozess, sogar die Gehaltsspanne."

3. Haken Sie nochmals nach, stellen Sie weitere Fragen. "Testen Sie den Arbeitgeber, bevor er Sie testet."

4. Das Unternehmen hat Sie nicht überzeugt? Dann bewerben Sie sich nicht.

5. Die Antworten haben Sie überzeugt? Dann bewerben Sie sich dort.

Von Andrea Stettner