Bewerbung per Smartphone - geht das so einfach?

Mit einem Smartphone Stellen suchen - und sich gleich bewerben? Immer mehr Jobsuchende nutzen ihr Handy auch für Bewerbungen. Wir verraten, wie das Ganze funktioniert.

Die meisten Bewerber nutzen das Smartphone, um nach Stellen zu suchen. Doch bei immer mehr Jobsuchenden ist der Wunsch groß, sich auch gleich mit dem Smartphone zu bewerben, anstatt sich an den Laptop zu setzen. Doch geht das überhaupt?

Fest steht: Unternehmen stecken oft noch in den Kinderschuhen, wenn es darum geht, eine schnelle und einfache Bewerbung per Smartphone zu ermöglichen. Deshalb müssen Sie genau darauf achten, wie Sie sich bei einem Unternehmen bewerben können.

Bewerbung per Smartphone: Bewerbungsunterlagen stets griffbereit haben

Klar ist: Wenn Sie Ihre Bewerbung per Mail an Ihren Wunscharbeitgeber verschicken, dann geht das natürlich auch per Smartphone. Dafür müssen Sie mit Ihrem Handy lediglich auf die fertigen Bewerbungsunterlagen zugreifen können. Das geht am besten, wenn Sie Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse zuvor in einer Cloud oder auf einer SD-Karte gespeichert haben.

Gerade größere Unternehmen bieten aber auch gerne Karriereseiten an, auf denen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen einfach hochladen können. Auch dafür sollten Sie Ihre Unterlagen stets griffbereit auf dem Handy haben. Oft lässt sich sogar der Bewerbungsstatus mithilfe eines eigenen Bewerbungskontos abfragen.

Andere Firmen bieten Ihren Bewerbern an, sich mithilfe ihres Profils auf Karrierenetzwerken wie Xing, LinkedIn und Co. zu bewerben. Das geht natürlich noch schneller und komfortabler.

Apps für die Stellensuche

Manche Unternehmen setzen inzwischen jedoch sehr wohl auf neue Formen des Recruitings und nutzen die Vorteile der Smartphones, um junge Talente für sich zu gewinnen. Etwa mit einem Selfie-Video, mit dem Sie sich innerhalb weniger Minuten schnell und einfach bewerben können. Das kommt jedoch nur sehr selten vor - zumindest noch.

Übrigens: Ein Blick in den AppStore Ihres Smartphones lohnt sich. Hier finden Sie inzwischen viele nützliche Apps, mit denen Sie etwa Bewerbungstrainings durchführen können. Andere Apps helfen Bewerbern, ihre Bewerbungsunterlagen gleich auf dem Smartphone zu erstellen.

Von Andrea Stettner