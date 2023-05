Bewerbung fürs Schülerpraktikum: Darauf sollten Sie achten

Von: Carina Blumenroth

Immer mal wieder ändern sich die Anforderungen an Bewerbungen: Was auf keinen Fall fehlen darf und worauf man bei Bewerbungen fürs Schülerpraktikum verzichten sollte.

Im Laufe der Schulzeit machen viele Schülerinnen und Schüler Praktika – oft sind dafür einige Wochen in den neunten oder elften Klasse vorgesehen. Auch für dieses kurze Schnuppern in einen Beruf müssen Bewerbungen geschrieben werden. Was dabei beachtet werden sollte.

Schülerpraktikum: Wie ein möglicher Ablauf aussehen kann

Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse: Ein Schülerpraktikum gehört für viele dazu – da werden Einblicke in die Berufswelt gesammelt. © Zoonar.com/Stockfotos-MG/Imago

Oft ist ein Schülerpraktikum ein fester Bestandteil der Schullaufbahn. Die Dauer ist vorgegeben, der Ablauf skizziert und ein Besuch der Lehrkraft im Praktikumsbetrieb fest vorgesehen. Im Anschluss an das Praktikum wird ein Bericht verfasst, darin werden unter anderem die Erfahrungen des Schülers festgehalten. Die Praktikumsstelle suchen sich Schüler selbstständig. Meist kommt das Thema Bewerbungen schreiben im Unterricht auf, so haben Schüler schon einmal einen ersten Bezug, wie die Bewerbung aufgebaut sein soll.

Bei der Suche nach einer Stelle empfiehlt es sich, verschiedene Firmen abzutelefonieren. Oft sind Schülerpraktika nicht direkt ausgeschrieben, werden aber dennoch angeboten.

Bewerbung fürs Schülerpraktikum: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnis

Anschreiben

Tabellarischer Lebenslauf

Zeugnis

Eine Bewerbung für ein Schülerpraktikum fällt oft nicht so umfangreich aus, wie für einen Ausbildungsplatz, trotzdem sollten die Basics stimmen. Ein Anschreiben, einen Lebenslauf und das letzte aktuelle Zeugnis sollten auf jeden Fall vorbereitet werden. Ein Bewerbungsfoto ist dagegen optional. Wer einen anderen wichtigen Nachweis hat, mit denen man sich von anderen Bewerberinnen und Bewerbern hervorheben kann, kann diesen auch beifügen. Das kann beispielsweise ein besonderer Sprachnachweis oder ein Jugendleiterzertifikat sein.

Bewerbung per Mail oder in der Bewerbungsmappe? Nachfragen lohnt sich

Immer mehr passiert online, fragen Sie daher nach, ob eine Bewerbungsmappe oder eine Bewerbung per Mail gewünscht ist.

Bewerben mit Bewerbungsmappe Sollte die Bewerbung per Post gesendet werden, ist eine Bewerbungsmappe erforderlich. Dabei liegt das Anschreiben lose oben auf, informiert das Portal Karrierebibel.de. Eingeheftet werden hingegen folgende Seiten: ein Deckblatt, der Lebenslauf, das Zeugnis, mögliche weitere Zertifikate. Achtung: Niemals Zeugnisse oder andere Zertifikate im Original verschicken.

Bewerben per E-Mail Reicht eine Bewerbung per E-Mail aus, so kann das Bewerbungsanschreiben in das Textfeld der E-Mail geschrieben werden, berichtet das Portal Bewerbung-tipps.de. In einer Datei als PDF wird das Anschreiben, der Lebenslauf, das Zeugnis und mögliche weitere Zertifikate der Bewerbung hinzugefügt.

Bewerbungsanschreiben per Mail

Der Grundtext des Bewerbungsanschreibens kann in das Textfeld. Wichtig ist, dass grundlegende Sachen klar werden, dazu gehört unter anderem die Länge des Praktikums und der gewünschte Zeitraum. Bei der Anrede empfiehlt es sich, sich vorab zu informieren, wer für Bewerbungen zuständig ist, dann kann diese Person direkt angesprochen werden – das ist persönlicher und zeigt, dass man sich schon mit dem Betrieb beschäftigt hat.

Anrede

Einleitung: Angaben zur Motivation und Eignung

Hauptteil: Warum das Unternehmen und der Tätigkeitsbereich, zwei bis drei Absätze

Schluss: Ein Satz, Grußformel

Unterschrift

Anlagen

Lebenslauf: Aufbau für ein Schülerpraktikum

Bei Schülern ist der Lebenslauf noch recht kurz, da Abschnitte wie Ausbildung oder der berufliche Werdegang noch nicht vorhanden sind. Meist wird ein tabellarischer Lebenslauf verlangt, dieser sollte eine Seite umfassen. Ziel ist es, dass die verschiedenen Stationen übersichtlich präsentiert werden.

Überschrift: Lebenslauf

Persönliche Daten: Name, Anschrift, Kontaktdaten, Geburtsdatum und -ort

Schulischer Werdegang: Links wird der Zeitraum notiert (Angabe Monat und Jahr), rechts die Bezeichnung der Schule, die Reihenfolge kann antichronologisch oder chronologisch sein

Praktika: Falls schon welche absolviert wurden

Ferienjobs: Optional

Außerschulisches Engagement: Beispielsweise die Mitgliedschaft in einem Verein

Besondere Kenntnisse: Oft werden hier Sprach- oder EDV-Kenntnisse beschrieben

Ort, Datum und Unterschrift

Optional können Hobbys genannt werden – in Berufsleben wird aktuell meist darauf verzichtet, Hobbys im Lebenslauf anzugeben, da diese meist nicht relevant für die Stelle sind.