Bewerbung: Wie schnell kann ich mit einer Antwort rechnen?

Unternehmen lassen sich mit einer Antwort auf die Bewerbung manchmal ganz schön Zeit. Doch welche Reaktionszeit ist üblich? Eine Studie verrät es.

Eine Bewerbung kostet viel Zeit und Energie, schließlich wollen Jobsuchende mit Ihren Unterlagen auch überzeugen. Doch ist die Bewerbung erst einmal verschickt, kann die Antwort oder selbt eine Eingangsbestätigung ganz schön lange auf sich warten lassen. Viele fragen sich dann, welche Antwortzeit bei Unternehmen überhaupt üblich ist.

Bewerbung: So lange dauert es, bis Unternehmen erstmals reagieren

Dieser Frage ist auch eine Studie des HR-Software-Anbieters Personio nachgegangen. Dieser hat rund 300 kleinen bis großen Unternehmen die Frage gestellt: "Wie lange dauert in der Regel die erste Reaktion Ihres Unternehmens auf den Bewerbungseingang?".

Die Antworten werden sicher einige Bewerber beruhigen: In den meisten Fällen (rund 88 Prozent) lässt die erste Antwort auf den Bewerbungseingang nicht länger als zwei Wochen auf sich warten. Rund ein Viertel aller Unternehmen schafft es sogar, dass die erste Reaktion weniger als drei Arbeitstage in Anspruch nimmt. Lange Wartezeiten von mehr als zwei Wochen oder gar mehr als einem Monat sind dagegen eher selten und eher in Unternehmen unter 100 Mitarbeitern zu erwarten.

Antwortzeit - erste Reaktion nach Bewerbungseingang Gesamt 50-99 Mitarbeiter 100-499 Mitarbeiter 500 Mitarbeiter und mehr Weniger als drei Arbeitstage 28% 23% 30% 41% Drei Arbeitstage bis weniger als eine Arbeitswoche 24% 20% 28% 27% Eine Arbeitswoche bis weniger als zwei Arbeitswochen 35% 40% 30% 31% Zwei Arbeitswochen bis weniger als ein Monat 6% 10% 3% 0% Ein Monat oder länger 3% 6% 1% 1% Quelle: Personio (Stand: 2019)

