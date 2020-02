Bewerbung als Quereinsteiger: So erhöhen Sie Ihre Chancen auf eine Stelle

Quereinsteigern wird von Arbeitgebern oft nicht viel Vertrauen entgegengebracht. Mit ein paar Tricks können Sie Ihre Chancen auf einen Job aber steigern.

Wer einen radikalen Jobwechsel anstrebt, sieht sich oft mit vielen Problemen konfrontiert.

Viele Arbeitgeber sind misstrauisch gegenüber Quereinsteigern.

. Mit ein paar Tricks steigen Ihre Chancen, einen komplett neuen Job zu ergattern.

Unzählige Arbeitnehmer stellen erst sehr spät fest, dass ihr gelernter Job nicht das Richtige ist. Verwerflich ist das auf keinen Fall, denn einen komplett neuen Karriereweg können Sie immer einschlagen - unabhängig davon, wie alt Sie sind.

Doch haben Sie gute Chancen, einen Job als Quereinsteiger zu ergattern? Das kommt stets auf Ihre gewählte Brache, Ihre gesammelten Erfahrungen und natürlich auf das Unternehmen an, bei dem Sie sich bewerben. Mit folgenden Tipps können Sie Personaler besser überzeugen:

Verweisen Sie auf Ihre Berufserfahrung - wenn Sie zu Ihrem Wunschjob passt

Quereinsteiger versuchen Ihr Glück nicht selten in Branchen, die drastische Unterschiede zur Fachrichtung ihrer ersten Jobs aufweisen. Dennoch kann Ihr alter Beruf einige Gemeinsamkeiten mit Ihrem Wunschjob haben. Suchen und erwähnen Sie diese unbedingt in Ihrer Bewerbung*. Dadurch können Sie mit langjähriger Erfahrung punkten*.

Gehen Sie auf die Anforderungen konkret ein

Gegenüber dem Portal Bewerbung.com nennt Karriereberaterin Christina Panhoff einen weiteren hilfreichen Tipp für Quereinsteiger: Bringen Sie in Erfahrung, welche Aufgaben Ihr Wunschjob konkret umfasst und gehen Sie auf die Anforderungen in Ihrer Bewerbung ein. Dadurch zeigen Sie, dass Ihnen durchaus bewusst ist, was auf Sie zukommen könnte.

Weiterbildung in Aussicht stellen

Mit Ihrer Motivation können Sie ebenfalls überzeugen. Erwähnen Sie in der Bewerbung, dass Sie offen sind, sich weiterzubilden und viel Neues zu lernen. Damit zeigen Sie außerdem auf sympathische Weise, dass Sie mit Ihrer mangelnden Erfahrung offen umgehen.

Leidenschaft für den Job ansprechen

Für Ihre Wunschbranche haben Sie sich sicher aus einem bestimmten Grund entschieden. Verschweigen Sie diesen nicht, sondern seien Sie ehrlich. Falls Sie beispielsweise ein Hobby dazu gebracht hat, den Beruf zu wechseln, sollten Sie das in der Bewerbung aufgreifen. Im besten Fall haben Sie sogar "Beweise" für Ihre Leidenschaft, die Sie Ihrer Bewerbung beifügen können. Beispiele hierfür sind Bilder und Designs für kreative Berufe oder selbstgeschriebene Programme für IT-Jobs.

Weitere Tipps für Quereinsteiger

Hilfreich ist es auch, vor der Bewerbung mehrere Praktika zu absolvieren. Dadurch können Sie schon etwas Berufserfahrung sammeln. Bieten Sie außerdem eine unbezahlte Probearbeit an, damit der Arbeitgeber sich vorab von Ihrem Talent und Ihrer Leidenschaft überzeugen kann.

