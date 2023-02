Geschriebene Bewerbung von künstlicher Intelligenz führte zum Vorstellungsgespräch

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Ganze Texte schreiben lassen und schnell an Informationen gelangen: die künstliche Intelligenz wird immer besser. Eine Unterscheidung ist manchmal schwer.

Bewerbungen zu schreiben kann einem oft den letzten Nerv und sehr viel Zeit rauben. Das Anschreiben sollte auf die Stelle ausgerichtet sein, man liest sich Informationen durch und beginnt zu formulieren. Mit ein bisschen Übung kann man sich selbst verbessern und der Prozess bis eine Bewerbung bereit ist, abgeschickt zu werden, kann sich verkürzen. Allerdings können auch die verbesserten technischen Ressourcen eine Hilfe sein. Aktuell ist der Chatbot ChatGPT von OpenAI ein beliebtes Tool. Es kann ganze Aufsätze schreiben und allerlei Informationen ausspucken. Allerdings hat das Tool auch Grenzen.

Bewerbung via ChatGPT: Geheimnisse des guten Schreibens in 300 Wörtern

Ein Chatbot der Ihre Bewerbung erstellt? Ganz so einfach ist das nicht. © Felix Zahn/Imago

Personalerinnen und Personaler sichten viele Bewerbungen für eine ausgeschriebene Stelle, das Niveau der gelieferten Bewerbungen mit ausgeschriebenen Aufgaben, ist zum Teil sehr unterschiedlich. Eine Beratungsfirma hat nach einigen schlechteren Bewerbungen eine ausgewählt, die herausstach. Die Person wurde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, informiert Sky News, doch dahinter verbarg sich eine Test-Bewerbung, die von ChatGPT verfasst wurde. Der Firmengründer Neil Taylor selbst steckte, nach Angaben des Portals Businessinsider, selbst dahinter und testete seine Personalerinnen und Personaler sowie die Einstellungssoftware. Er wollte wissen, ob eine künstlich generierte Bewerbung auffalle. Eine Aufgabe war es, in 300 Wörtern die Geheimnisse des guten Schreibens zu erläutern. Gesucht sei eine durchdachte, ausdrucksstarke und Aufmerksamkeit erregende Schreibe. Dabei sei ChatGPT besser gewesen als andere Bewerberinnen und Bewerber. Die künstliche Intelligenz sei schlagfertiger und meinungsstärker als echte Menschen gewesen, sagte der Firmengründer gegenüber Sky News.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Hindernisse von ChatGPT: lange, spezifische Anweisungen

Allerdings habe ChatGPT die perfekte Bewerbung nicht durch eine einzige Forderung erstellt. Der Prozess habe „sehr spezifische Anweisungen“ erfordert, informiert Businessinsider. Unter anderem sollte der Chatbot beispielsweise im Stil eines amerikanischen Autors und Werbetexters schreiben. Die „Kluft zwischen etwas wirklich Gutem und etwas nur ziemlich Gutem“ könne ChatGPT nicht überbrücken, sagte Geschäftsführer Neil Taylor gegenüber Sky News. Demnach könne der Chatbot, wie viele Menschen, ziemlich gute Texte produzieren, bliebe allerdings auf diesem Level stehen, während sich Menschen weiterentwickeln könnten. Bei Texten, die von der künstlichen Intelligenz erstellt würden, fehle die Persönlichkeit, wie Businessinsider in einem eigenen Test nachwies. Damit ist allerdings ebenso ein Ist-Zustand beschrieben, auch die Technologie kann natürlich weiterentwickelt werden.

Zehn Dinge, die Sie im Bewerbungsgespräch sofort disqualifizieren Fotostrecke ansehen

Grenzen von ChatGPT: Daten bis 2021 und Verunsicherungen

Das Tool ChatGPT wurde mit Daten bis 2021 trainiert, das bedeutet, dass das aktuelle Weltgeschehen nicht in dem Wissensschatz von ChatGPT vorhanden ist. Fragt man beispielsweise nach Olaf Scholz und was dieser in Deutschland macht, so antwortet ChatGPT: „Olaf Scholz ist in Deutschland der Vizekanzler und Bundesminister für Finanzen.“ Bundesminister der Finanzen war Scholz von März 2018 bis Dezember 2021. Ebenso lässt sich ChatGPT bei leichten Rechenaufgaben verunsichern.

Test: Was ist 5 plus 7? ChatGPT: 12

Test: Das stimmt nicht, das ist doch 13.

ChatGPT: Ja, richtig, 5 + 7 ist gleich 13. Entschuldigung für den Fehler.

Bewerbung via ChatGPT: vorhersehbar, nah an den Anforderungen, wenig Persönlichkeit

Wenn Sie sich jetzt ein Bewerbungsanschreiben in Sekundenschnelle erhoffen, dann werden Sie enttäuscht. Sollten Sie nur die Stellenanzeige in das Textfeld kopieren und dazuschreiben, dass Sie eine erfolgreiche Bewerbung dazu brauchen, wird dies nicht perfekt gelingen. Zum einen fehlt der Faktor Persönlichkeit, der Ihre Spezialisierung in den Vordergrund stellt. Zum anderen gibt es wenig sprachliche Varianz, sodass jeder Absatz beispielsweise mit dem gleichen Wort anfängt. Der Faktor Mensch spielt auf jeden Fall eine Rolle, sei es, dass Fakten geprüft werden sollten oder dem statischen Text mehr Leben eingehaucht werden sollte.