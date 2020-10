Bewerber aufgepasst: Diese Fremdsprachen sind im Job jetzt besonders gefragt

Fremdsprachen sind in vielen Jobs erwünscht. Wie steht es mit Spanisch oder zum Beispiel Chinesisch? Lesen Sie hier das Ranking der gefragtesten Sprachen am Arbeitsplatz.

Fremdsprachen sind in vielen Berufen gefragt. Arbeitgeber sehen es entsprechend gerne, wenn ein Bewerber* oder eine Bewerberin Sprachkenntnisse mitbringt – manche verlangen es sogar explizit. Welche Fremdsprachen werden aktuell am meisten von Arbeitgebern gefordert?

Besonders gefragt Fremdsprachen im Job: Englisch, Französisch und Spanisch

Dieser Fragestellung ist das Jobportal Indeed mit einer Auswertung aktueller Stellenanzeigen im Zeitraum von Januar bis August 2020 nachgegangen. Das Ergebnis: Romanische Sprachen sind neben der Weltsprache Englisch auf dem deutschen Arbeitsmarkt am gefragtesten. „Von allen Stellenanzeigen, die explizit Fremdsprachenkenntnisse erwähnen, setzen immerhin fünf Prozent Sprachkenntnisse in Französisch, Spanisch oder Italienisch voraus“, teilt das Portal mit.

Stellenangebote: Englischkenntnisse bei Bewerbern oft vorausgesetzt

Englisch ist weiterhin mit Abstand die Fremdsprache Nummer eins, wie die Auswertung ergab. „93,1% der ausgeschriebenen Jobs, in denen Sprachkenntnisse gefordert sind, verlangen Englisch als Fremdsprache.“ Insgesamt finde sich gerade einmal in gut einem Fünftel (18,1%) der Jobanzeigen für den deutschen Markt die Forderung nach spezifischen Fremdsprachenkenntnissen.

Die meistgesuchten Sprachen in Stellenanzeigen (in Prozent der Jobanzeigen mit Sprachanforderungen auf Indeed.de seit Januar 2020):

1. Englisch 93,1%

2. Französisch 2,9%

3. Spanisch 1,2%

4. Italienisch 0,9%

5. Russisch 0,5%

6. Polnisch 0,5%

7. Arabisch 0,3%

8. Chinesisch 0,3%

9. Türkisch 0,2%

10. Portugiesisch 0,1%

Mit Russisch, Polnisch und Arabisch gibt es noch weitere Sprachen, die weitaus verbreiteter in Stellenanzeigen auf Indeed seien. „Nur in 0,3% aller Jobanzeigen für den deutschen Markt wird Chinesisch erwähnt. Ein Grund hierfür könnte sein, dass aufgrund der Komplexität der Sprache häufig noch nicht mal von deutschen Mitarbeitenden von chinesischen Unternehmen Sprachkenntnisse des Chinesischen verlangt werden.“ Türkisch tauche unterdessen lediglich in 0,2% der Stellenanzeigen auf, die besondere Sprachkenntnisse als Kriterium beinhalten, teilt das Portal außerdem mit. (ahu) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

