Bewerbung: An diesem Tag sollten Sie Ihre Unterlagen niemals senden - es droht eine Absage

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ob es einen Unterschied macht, an welchem Tag Sie eine Bewerbung* senden? Diese Frage sollte sich eigentlich kaum jemand stellen, schließlich gäbe es keinen sinnvollen Grund, warum Ihre Chancen auf einen Job an manchen Tagen steigen oder sinken sollten. Eine Studie der Website Bright.com will allerdings belegt haben, dass es sehr wohl Sinn macht, darüber nachzudenken, wann Sie eine Bewerbung abschicken.

Bewerbung verschicken: An manchen Tagen haben Sie geringe Erfolgschancen

Heutzutage ist es üblich, die Bewerbungsunterlagen per Mail oder über entsprechende Job-Websites einzureichen. Nur noch selten schicken Bewerber ihre Unterlagen per Post oder geben Sie persönlich im Unternehmen ab. Unabhängig davon, welche Methode gewählt wurde, hat Bright.com laut dem Portal Quartz über 500.000 Bewerbungen in Amerika untersucht, um herauszufinden, welche Bewerber am erfolgreichsten waren. „Erfolg" wurde daran gemessen, ob ein Job-Suchender den nächsten Schritt im Bewerbungsprozess erreicht hat oder nicht.

Dabei kamen sie zu einem erstaunlichen Ergebnis: Dienstags gehen bei vielen Unternehmen die meisten Bewerbungen ein. 20 Prozent der Bewerber, die ihre Unterlagen an diesem Tag gesendet haben, kommen laut der Studie weiter. Wesentlich weniger Lebensläufe erhalten Personaler hingegen an Montagen - jedoch schaffen es 30 Prozent der Montags-Bewerber in die nächste Runde. Gerade mal 14 Prozent der Bewerber kommen weiter, wenn sie ihre Bewerbung an einem Samstag senden. Jedoch gehen an diesem Tag generell die wenigsten Unterlagen bei Unternehmen ein.

Bewerbung: An diesem Tag sollten Sie sie nicht versenden

Um in der Flut an Bewerbungen nicht unterzugehen, sollten Sie also davon absehen, sich an Dienstagen zu bewerben. An Montagen hingegen haben Sie die größten Chancen, die nächste Bewerbungsrunde zu erreichen. Woran das genau liegt, beantwortet die Studie allerdings nicht. Quartz geht aber davon aus, dass Personaler jegliche Personen, die sich die Mühe machen, an Montagen ihre Bewerbung zu senden, schlichtweg als geeigneter betrachten. Zudem hätte ein Unternehmen dadurch mehr Zeit, noch in der gleichen Woche ein Bewerbungsgespräch zu organisieren. (soa) *merkur.de ist Teil des Ippen-Zentral-Netzwerks.

