Wissen Sie schon, wie Sie unter die Erde kommen?

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Sie einmal beerdigt werden möchten? Nein, weil zu traurig? Diese Frau hat einen Beruf daraus gemacht.

Das Thema Tod hat Angela Villiger schon als Kind fasziniert, als sie sich mit ein paar Freunden in eine Leichenschauhalle schlich. Der Tod sei etwas so Natürliches wie eine Geburt, findet sie. Auch Trauriges müsse man nicht totschweigen. Deshalb bietet die Schweizerin einen ungewöhnlichen Service an.

Alle Arbeiten nach einem Todesfall unter einem Hut

Villigers Unternehmen hilft lebenden Menschen, ihre Beerdigung zu planen. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht? Was soll nach Ihrem Tod passieren? Wie soll das Ganze ablaufen? Was würden Sie Ihrer Familie gern als letzte Worte hinterlassen? Villiger bietet einen Rundum-Service: Sie erstellt Lebenslauf, Todesanzeige, sammelt Passwörter, Bankkonten, Adresslisten und Vollmachten, regelt den Nachlass - und organisiert Beerdigungen. Wenn die Kunden es wünschen, kleidet die junge Frau sie nach ihrem Tod selbst an und hilft beim Einsargen. Aber ist das nicht gruselig, sein ganzes Arbeitsleben mit dem Tod zu verbringen?

Beim Planen der Beerdigung die Angst vor dem Tod nehmen

Die meisten Menschen, die auf Villiger zukommen, sind über 70, öfter Frauen als Männer. Manche sind krank, andere wollen sich einfach nur absichern. Ein Großteil von Villigers Arbeit besteht aus Gesprächen mit ihren Kunden - ein Wort, das die junge Unternehmerin nicht gerne verwendet, weil es ihr zu unpersönlich ist. "Ich unterstütze Menschen auf ihrem Lebensweg, indem ich ihnen helfe, alles so gut vorzubereiten, dass ich ihnen die Angst vor dem Tod nehmen kann." Die Menschen vertrauen ihr in Gesprächen viel Persönliches an und leben in ihren Erzählungen auf. Diesen Rundum-Service für Beerdigungen bieten bei Weitem nicht alle Bestattungsinstitute.

Sorgen Sie mit einer Dokumentenmappe für Ihren Todesfall vor

"Ich hatte das Gefühl, mit meiner Idee ein Bedürfnis abzuholen", sagte Villiger der Luzerner Zeitung. Kaum ein anderer Dienstleister bringe wirklich alle Arbeiten nach einem Todesfall unter einen Hut. Doch Sie können auch selbst schon für einiges vorsorgen. Erstellen Sie für Ihre Hinterbliebenen eine Dokumentenmappe, falls Ihnen etwas zustößt. Darin enthalten sollten sein:

Stammbuch, Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden

persönliche Daten von Angehörigen

Briefe oder letzte Worte an die Angehörigen

Testament

Vollmachten

Patientenverfügung

Wünsche zur Bestattung

Versicherungsnummern

Verträge, Urkunden, Wertpapiere

Passwörter

wichtige Telefonnummern

Kontodaten, Einzugsermächtigungen, Daueraufträge, Kredite, Schulden

Aufenthaltsort von Wertgegenständen

Abonnements

Benachrichtigungen von Kunden, Ärzten, Finanzämtern, Berufsgenossenschaften, Vereinen

vro