Fassküfer, Schuhmacher, Reisebüroangestellte: Jobs, die vom Aussterben bedroht sind

Bergbauer, Schuhmacher, Postboten, Lagerarbeiter oder Milchtechnologen: Einige Jobs sind eher vom Aussterben bedroht, als andere. Ein Überblick.

Durch die Digitalisierung hat sich auch die Arbeitswelt grundlegend verändert. Wo in Fabriken früher Menschen löteten, sortierten und rund um die Uhr arbeiteten, sind inzwischen oft Maschinen an ihre Stelle getreten. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird die Automatisierung immer weiterentwickelt – und Auswirkungen auf zahlreiche Berufe haben. Denn einige davon wird es in naher Zukunft nicht mehr geben. Der Grund: Roboter können die Tätigkeiten schneller und effizienter erledigen als der Mensch. Ein Überblick, welche Berufe davon besonders betroffen sein werden.

Fassküfer, Schuhmacher, Näher – Berufe, die vom Aussterben bedroht sind

Welche Berufe sich grundlegend verändern werden, ganz wegfallen oder am ehesten von Maschinen oder künstlicher Intelligenz ersetzt werden, verrät der Job-Futuromat vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, einer Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit:

Fassküfer

Drucker

Milchtechnologen

Näher

Konditoren

Finanzbuchhalter

Brauer & Weintechnologen

Bergbauer

Atomkraftwerkmitarbeiter

Juwelier

Zeitungsreporter

Datentypist

Reisebüroangestellte

Postbote

Landwirt

Flugbegleiter

Prüfer

Lagerarbeiter

Schuhmacher

Rote Liste: Neun Berufe, die in der Zukunft aussterben könnten Technischer Fortschritt und Künstliche Intelligenz treffen auf den Arbeitsmarkt. Hier und da wird es vermutlich, wie aus früheren Entwicklungen bekannt ist, Änderungen bei Jobbezeichnungen und Tätigkeitsprofilen geben. Stichworte sind hier auch Angebot und Nachfrage oder ob und beispielsweise neue Technologien unterstützen können. © Andrey Popov/Imago Der Job der Kassiererin bzw. des Kassierers: In Supermärkten und anderen Einzelhandelsgeschäften könnte die Nachfrage an dem altbekannten System sinken. Es gibt bei einigen Geschäften unter anderem Self-Checkout-Systeme. Die Discounterkette Lidl testet beispielsweise Selbstbedienerkassen, um Personal und Kundinnen und Kunden zu entlasten. Diese Funktion könnten Sie bereits aus dem Ausland, von anderen Supermärkten oder aus dem Möbelgeschäft Ikea kennen. © Deandrobot/Imago Der Job der Postbotin bzw. des Postboten: Immer mehr geschieht mittlerweile elektronisch. Bei Paketlieferungen sieht das aktuell noch nicht so aus. Das könnte sich allerdings ändern. Beispielsweise wären Paketdrohnen oder autonome Fahrzeuge für die Zukunft eine Option. Das ist allerdings noch nicht ausgereift. Ebenso in der Paketlogistik könnte immer mehr automatisiert ablaufen. Beispielsweise durch Sortieranlagen und Robotertechnologie. © IMAGO/Robert Byron Der Job des Buchhalters bzw. der Buchhalterin: Automatisierte Buchhaltungssysteme und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz könnten einige Aufgaben im Bereich der Buchhaltung übernehmen. Allerdings wird es sicherlich Bereiche geben, die weiterhin von einem Menschen überprüft und kontrolliert werden müssen. Ebenso müssen die digitalen Abläufe gepflegt und gewartet werden. © Andrey Popov/Imago Rezeption Hotel Der Job der Rezeptionistin bzw. des Rezeptionisten: Ebenso könnte es hier in Zukunft Änderungen geben – beispielsweise übernehmen Chatbots schon einige Aufgaben in diesem Bereich. Denkbar wäre künftig auch der Einsatz von automatisierten Empfangsrobotern, die Routineaufgaben erledigen könnten. Allerdings gibt es hier sicherlich einige Unternehmen, die den Empfang weiterhin physisch besetzen und eher auf menschliche Interaktion setzen werden. © Monkey Business 2 via www.imago-images.de/Imago Menschen im Reisebüro. Jobs im Reisebüro: Onlineplattformen und Vergleichsportale haben den klassischen Reisebüros schon reichlich Konkurrenz gemacht. Man kann bequem den Urlaub buchen, unter Umständen mehr sparen und das ohne die Wohnung zu verlassen. © Kzenon/Imago Makler im Gespräch Der Job als Versicherungsmaklerin bzw. Versicherungsmakler: Auch hier gibt es viele Online-Vergleichsangebote, die die Tarife unterschiedlicher Versicherungsunternehmen vergleichen. Oft bekommen die Kundinnen und Kunden in sekundenschnelle Angebote, die auf sie zugeschnitten sind. Der Vorteil des Jobs? Individuelle Beratung und Erläuterung der meist komplexen Versicherungsangebote. © fizkes/Imago Bank Geld Bankkauffrau bzw. Bankkaufmann: Im Bankwesen geschieht viel digitalisiert. Viele Kundinnen und Kunden regeln ihre alltäglichen Bankgeschäfte online und nicht am Schalter vor Ort. Anders sieht der Bedarf bei der Vermögensverwaltung aus, hier ist vermutlich der Bedarf höher als im Alltag der meisten Menschen. © Zoonar.com/benis arapovic/Imago Paar bei Juwelier. Juwelierinnen und Juweliere: Menschen kaufen immer mehr online, auch ihren Schmuck und Accessoires. Ebenso könnten klassische Juweliere durch den Einsatz von 3D-Druckern und der KI beeinflusst werden. Vorteil der Juweliere? Die individuelle Beratung und Expertise und eigens angefertigter Schmuck. © Antonio Gravante/Imago. Mann und Frau im Geschäft. Einzelhandelskauffrau bzw. Einzelhandelskaufmann: Auch hier könnte es durch die Verbreitung von Automatisierungstechnologien Änderungen bei den Tätigkeiten geben. Daher sollte man, wenn man in dem Bereich arbeitet, flexibel sein und sich weiterentwickeln können. Besonders kundenorientierte Dienstleistungen können dabei helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben. © Andrey Popov/Imago

Laut der Anlayse ist unter anderem der Beruf des Schuhmachers vom Aussterben bedroht. In Deutschland gibt es noch einige familiäre Betriebe, die bis heute Schuhe mit der Hand fertigen oder Schuhe reparieren. Die Nachfrage nimmt jedoch immer weiter ab. Zudem ist es sehr aufwändig, Schuhe mit der Hand herzustellen.

Gefährdet sind aber auch Reisebüroangestellte. Noch nie war es so einfach, den Urlaub in wenigen Klicks selbst zu buchen und auch online zu planen. Auf Tipps aus dem Reisebüro sind Urlauber hingegen nicht mehr so stark angewiesen, stattdessen wird häufig auf Reiseblogs, Portale oder soziale Medien zurückgegriffen.

Zum ältesten Handwerk der Welt gehört der Beruf des Fassküfers, auch Böttcher genannt. In diesem Berufsfeld geht es darum, Fässer und Gefäße für den Weinanbau oder auch für Brennereien herzustellen. Leider stirbt das alte Handwerk nach und nach aus, denn die Fässer werden schneller und einfacher mechanisch hergestellt. 2007 lag die Zahl der deutschen Fassküfer nur noch im dreistelligen Bereich. Wie sehr insbesondere Handwerksberufe von der Digitalisierung betroffen sind und sich mit ihr verändern, zeigt eine aktuelle Studie (Juli 2022). Daran gaben zwei Drittel der befragten Handwerksunternehmen an, dass sie digitale Technologien und Anwendungen im Berufsalltag nutzen. (nb)

