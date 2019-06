Diese Männer können auf die Unterstützung ihrer Mitarbeiter bauen

Sie kommen aus der Automobilbranche, Soft- und Hardware-Unternehmen oder von Versicherungen: die beliebtesten Manager des Jahres 2019 in Deutschland.

Heutzutage sucht man nicht nur nach einem Job, mit dem man Miete und Lebensmittel bezahlen kann, sondern auch Sicherheit, Work-Life-Balance - kurzum Zufriedenheit. Und die kann einem eine gute Führungskraft verschaffen. Immer mehr CEOs fördern eine Unternehmenskultur, die qualifizierte Talente anzieht und gute Mitarbeiter im Unternehmen hält.

Die Job- und Karriere-Plattform Glassdoor hat die beliebtesten Manager Deutschlands gesucht - und gefunden. Die Gewinner wurden mit dem Award für Mitarbeiterzufriedenheit ausgezeichnet. Dieser wurde 2019 bereits zum fünften Mal an CEOs aus Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern vergeben. Dabei basiert die Auszeichnung auf den Bewertungen der Mitarbeiter, die freiwillig und anonym ihren Arbeitgeber beurteilt haben und darüber hinaus weitere Einblicke in ihren Berufsalltag, ihr Arbeitsumfeld und zu ihrem Arbeitgeber gaben.

Die beliebtesten Manager: Die Autoindustrie ist am stärksten vertreten

Die erweiterte Autoindustrie (Technologie- und Beratungsunternehmen inklusive) ist am stärksten vertreten und stellt gleich vier Top-Manager, während die Pharmabranche und die Informationstechnologie jeweils auf zwei Vertreter kommen. Severin Schwan, vom Schweizer Pharmaunternehmen Roche, ist erstmals im Ranking und erobert auf Anhieb den 1. Platz mit 99 Prozent Zustimmung seiner Mitarbeiter.

+ Platz 1: Severin Schwan (Roche) © Georgios Kefalas/dpa

Dieter Zetsche erhält zu seinem Abschied von Daimler noch einmal große Zustimmung von 98 Prozent (2018: 94 Prozent) und sicherte sich den 2. Platz (2018: 8. Platz). Zetsche hat damit das Kunststück vollbracht, bisher in allen fünf Jahrenseit Bestehen der Auszeichnung in den Top 10 zu sein.

+ Platz 2: Dieter Zetsche (Daimler) © Michael Kappeler/dpa

Bill McDermott von SAP erreichte den 3. Platz (2018: 9. Platz) mit 97 Prozent Zustimmung (2018: 94 Prozent). Zudem schaffte er es mit Deutschland, Großbritannien, Kanada und den USA in insgesamt vier der fünf Länderrankings (Deutschland, USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien). Kein anderer Manager wurde 2019 in mehr Märkten ausgezeichnet als der CEO des deutschen Software-Konzerns. In Großbritannien und Kanada belegt McDermott jeweils Platz 18, in den USA Rang 31.

+ Platz 3: Bill McDermott (SAP) © Uwe Anspach/dpa

