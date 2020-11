Nicht BMW, nicht Daimler: In diesem Konzern arbeiten 2020 die glücklichsten Mitarbeiter

Wie gut schneiden die deutschen DAX-Unternehmen bei der Mitarbeiterzufriedenheit ab? Eine Studie verrät, welcher Konzern besonders beliebt ist – und welcher bei seiner Belegschaft durchfällt.

In 24 der 30 wirtschaftlich stärksten Unternehmen Deutschlands arbeitet ein Zehntel aller Arbeitnehmer. Doch die Corona-Pandemie* bringt auch die größten Konzerne derzeit ins Straucheln. Viele Betriebe müssen Mitarbeiter entlassen, so wie jüngst auch Lufthansa oder der Chemie-Konzern BASF verkündet haben. Wie wirkt sich das auf die Mitarbeiterzufriedenheit in den DAX-Konzernen aus?

Ranking: Dieser DAX-Konzern ist in Deutschland besonders beliebt

Studierende der Berlin School of Business and Innovation (BSBI) haben untersucht, wie sich die jüngsten Entwicklungen auf die Mitarbeiterzufriedenheit auswirken und wo sich Angestellte derzeit am wohlsten fühlen. So viel sei schon einmal verraten: BASF und Lufthansa landen trotz der angekündigten Sparmaßnahmen in der Beliebtheitsskala im Mittelfeld, mit 3,5 bzw. 3,6 von fünf möglichen Sternen.

Als beliebtestes Unternehmen landet der Technologiekonzern SAP im Ranking auf Platz eins. Seine Belegschaft verleiht dem Unternehmen 4,3 von fünf Sternen. Das Siegertreppchen knapp verfehlt hat der Pharmakonzern Roche, der 4,1 Sterne erzielte. Zusammen beschäftigen die beiden Unternehmen rund 38.400 Arbeitnehmer in Deutschland. Den dritten Platz teilen sich die Automobilhersteller Daimler und BMW sowie Bosch aus Stuttgart mit je vier von fünf möglichen Sternen.

Die meisten Beschäftigten in Deutschland (381.000) hat der Lebensmittelriese EDEKA vorzuweisen. Bei der Mitarbeiterzufriedenheit schneidet er jedoch verheerend ab: Mit nur 3,3 Sternen landet der Konzern zusammen mit der Deutschen Post und Vonovia auf dem letzten Platz im Ranking.

Platz Unternehmen Bewertung gesamt SAP 4,3 Roche-Gruppe 4,1 BMW 4,0 Daimler 4,0 Robert Bosch 4,0 Bayer 3,9 Volkswagen 3,9 Allianz 3,8 Deutsche Telekom 3,8 E.ON 3,8 Fresenius 3,8 Merck 3,8 Siemens 3,8 ... ... Deutsche Post 3,3 EDEKA-Gruppe 3,3 Vonovia 3,3 Durchschnitt 3,7

Quelle: Berlin School of Business and Innovation (Stand: 2020)

So wurde die Studie durchgeführt

Für die Studie analysierten Studierende der BSBI insgesamt 48.857 Online-Bewertungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die auf der Bewertungsplattform kununu abgegeben wurden (Stand: 20.10.2020). (as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

