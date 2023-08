Die Sache mit dem Bauchgefühl: Wann man im Berufsleben auf die Intuition hören sollte – und wann nicht

Von: Anna Heyers

Das Bauchgefühl kann bei vielen Entscheidungen helfen. Bei beruflichen Angelegenheiten wird es jedoch häufig außen vor gelassen. Warum das ein Fehler sein kann.

Manchmal steckt mehr Weisheit in unserem Inneren, als wir es uns vorstellen können. Das Bauchgefühl, auch Intuition genannt, ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das uns im Berufsleben oft auf den richtigen Pfad führt. In einer Welt, die von Daten und Fakten beherrscht wird, mag es verlockend sein, dem Bauchgefühl wenig Beachtung zu schenken. Doch es zu ignorieren, könnte bedeuten, auf eine wichtige Ressource zu verzichten.

Was ist das Bauchgefühl denn eigentlich?

Aufs Bauchgefühl sollte man immer mit hören – besonders, wenn die Entscheidung eine ist, die auf vergangenen Erfahrungen beruht. (Symbolbild) © Kniel Synnatzschke/Imago

Das Bauchgefühl ist eine unbewusste Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen. Statt Pro und Contra lange zu durchdenken oder zu analysieren, basiert die Intuition im Grunde auf Erfahrungen, Wissen und Gefühlen, die Sie in Ihrem Leben gesammelt haben. Eine Entscheidung für oder gegen etwas wird fast auf Autopilot gefällt und äußert sich meist mit einem starken Gefühl oder einer Ahnung, die ohne rationale Erklärung auftritt.

In der heutigen Welt, in der Informationen in atemberaubender Geschwindigkeit auf uns einprasseln, dient das Bauchgefühl als eine Art Schnellstraße für Entscheidungen. Es hilft dabei, subtile Hinweise wahrzunehmen, die der Verstand möglicherweise übersehen würde. Menschen, die sich auf ihr Bauchgefühl verlassen, können häufig schneller reagieren und sich an ungewohnte Situationen anpassen.

Bauchgefühl: Nicht jeder vertraut auf seine Intuition

Bauchgefühl, ganz egal, ob gut oder schlecht, entsteht aus Erfahrungen. Aber es gibt Menschen, die darauf nicht vertrauen möchten. Sie tendieren eher dazu, rationalen Argumenten den Vorrang zu geben. Das kann zum Beispiel an folgenden Dingen liegen:

Mangelndes Selbstvertrauen: Personen, die wenig Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben, neigen dazu, ihre Intuition zu hinterfragen und sich auf (scheinbar) objektivere Daten zu stützen.

Personen, die wenig Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben, neigen dazu, ihre Intuition zu hinterfragen und sich auf (scheinbar) objektivere Daten zu stützen. Sozialer Druck: In einer Gesellschaft, die oft rationale Entscheidungsfindung belohnt, könnten unsichere Personen sich gezwungen fühlen, dem Mainstream zu folgen und ihre Intuition zu unterdrücken.

In einer Gesellschaft, die oft rationale Entscheidungsfindung belohnt, könnten unsichere Personen sich gezwungen fühlen, dem Mainstream zu folgen und ihre Intuition zu unterdrücken. Angst vor Fehlern: Die Angst vor falschen Entscheidungen führt mitunter dazu, dass Menschen sich ständig Gedanken machen und ihr Bauchgefühl ignorieren, um keine vermeintlichen Fehler zu begehen.

Hilfe oder Hindernis: das Bauchgefühl im Beruf

Auch im Berufsleben spielt die eigene Intuition eine große Rolle, das weiß auch Rosalie Weigand, Psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie in Hamburg. Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung (SZ) verrät sie zum Beispiel, wann man besser auf die Intuition setzt, und wann besser auf klassische Fakten:

Ob man auf den Bauch hört, sollte vor allem davon abhängen, inwieweit man schon Erfahrung mit der jeweiligen Situation hat.

Weigand erklärt im SZ-Interview dazu weiter, dass man bei der Jobsuche, sofern man noch nicht vorher in dieser Lage war, eher nicht aufs Bauchgefühl setzen sollte. Oft würden in dem Bereich Erfahrungswerte fehlen – und damit könne das Bauchgefühl getrübt werden. „Wer allerdings schon häufiger den Job gewechselt hat, kann sich stärker auf sein Bauchgefühl verlassen. Vielleicht hat man in der Vergangenheit mal in einem schlechten Arbeitsklima gearbeitet, weshalb der Bauch jetzt sagt: Lieber mehr auf die sozialen Aspekte achten.“

Bester Fall: Bauch und Kopf sagen dasselbe

Daten und Fakten zu berücksichtigen, ist immer wichtig. Das Bauchgefühl sollte hier keineswegs unterschätzt werden. Das gilt im Übrigen für den Bewerber auf eine neue Anstellung genauso, wie für die jeweiligen Personaler und Führungskräfte. Wenn ein Bewerber brilliert, aber das Bauchgefühl gleich mehrerer Anwesenden im Bewerbungsgespräch komisch ist, sollte eine Anstellung hinterfragt werden.

Generell gilt es, die möglichen „Optionen mittels Bauchentscheidung zumindest noch einmal überdenken und aus einer neuen Perspektive betrachten“, dazu rät beispielsweise auch die Karrierebibel. Im besten Fall sagen am Ende Bauch und Kopf dasselbe.

