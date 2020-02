Schräge Entdeckung: Diese urkomische Tradition eines Unternehmens begeistert das Netz

Die Zeit im Büro kann ziemlich langweilig sein. Ein Unternehmen pflegt deshalb eine ungewöhnliche Tradition und versüßt so den Arbeitsalltag der Angestellten.

Auf Reddit veröffentlichte eine Person ein Bild, das in einem Unternehmen aufgenommen wurde.

Das Foto sorgte für große Begeisterung.

Auf dem Bild ist ein Beispiel einer typischen Tradition des Unternehmens zu sehen.

Wie kann man den Arbeitsalltag interessanter und vor allen Dingen witziger gestalten? Für viele beschränkt sich der Spaß in der Arbeit auf die gemeinsame Mittagspause mit den Kollegen. Dabei gäbe es noch viele kreative Möglichkeiten für mehr Freude am Arbeitsplatz - was ein Reddit-User eindrucksvoll beweist.

Reddit-User veröffentlicht Bild von witzigen Aushängen

Der User Magurdrac teilte ein Bild, das in seinem Unternehmen aufgenommen wurde. Darauf sind zwei Aushänge zu sehen, die sich gegenseitig kommentieren. Sinn des oberen Zettels ist es, die Mitarbeiter darauf hinzuweisen, dass die Firmentoilette* defekt ist und nicht benutzt werden sollte.

Ein Angestellter fühlte sich von dem oberen Zettel allerdings provoziert. Die Mitteilung "out of order" ("außer Betrieb" oder "funktioniert nicht") bezog er auf sich selbst, weshalb er mit einem zweiten Aushang auf diese vermeintliche Beleidigung reagierte: "Ich bin mir nicht sicher, ob du weißt, mit wem du hier redest. Funktioniert nicht? Wenn überhaupt funktionierst du nicht, mein Freund. Ich habe dir nichts getan, ich bin hier nur reingekommen, um in Ruhe mein Geschäft zu erledigen und anschließend weiterzuarbeiten. Ich verstehe deshalb nicht, weshalb du Streit suchst. Übrigens: Die Toilette ist kaputt. Reparier sie bitte."

Der Kommentar ist natürlich ironisch gemeint. Doch warum antwortet überhaupt jemand auf einen derartig unspektakulären Aushang? Die Antwort verbirgt sich in der Überschrift des Reddit-Beitrags: Es handelt sich dabei um eine Tradition des Unternehmens. Unter jeden Aushang muss ein weiterer Aushang als Antwort geklebt werden.

Nutzer reagieren mit bekanntem Film-Zitat auf Aushang

Über 5.000 sogenannte "Upvotes" hat der Beitrag auf Reddit erhalten, was bedeutet, dass sich diese Anzahl an Personen sehr über die Aushänge amüsiert hat. Doch auch die Kommentare sind durchaus witzig zu lesen: Mehrere Nutzer reagieren mit einem Zitat aus dem Film "Der Duft der Frauen", in dem Frank Slade (Al Pacino) sich in einem Gerichtsprozess mit folgenden Worten beschwert: "Funktioniert nicht? Ich zeige Ihnen, was 'funktioniert nicht' bedeutet!" Vermutlich ist der Aushang sogar von diesem Zitat inspiriert worden.

soa

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.