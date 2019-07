Aufgepasst: Dieses schwierige Matrizen-Rätsel könnte Ihnen im Einstellungstest begegnen

Welche Anordnung von Symbolen gehört in das letzte Kästchen - a), b), c), d) oder e)?

Typisch im Einstellungstest: Das international einsetzbare Matrizen-Rätsel. Welche Anordnung von Symbolen gehört in das letzte Kästchen?

Sogenannte Matrizen-Rätsel werden gerne in Eignungs-, Einstellungs- und IQ-Tests verwendet. Um sie zu lösen, muss man nämlich weder eine bestimmte Sprache sprechen, noch einen Mindest-Bildungsstand oder Fachwissen haben oder aus der richtigen Kultur stammen. Das macht sie universell einsetzbar. Es geht nämlich um reine Logik. Die Testteilnehmer müssen häufig erkennen, in welchem Muster Objekte in Matrizen angeordnet sind. Die Objekte unterscheiden sich durch Formen, Farben und Größen. Es gibt aber auch mathematische Matrizen-Rätsel.

Beim Matrizen-Rätsel wird geprüft, ob Sie schnell die richtigen Schlussfolgerungen ziehen können. Mit ein bisschen Übung können Sie das Prinzip dieser Tests durchschauen und sich antrainieren, sie möglichst schnell zu lösen. Denn Vorbereitung ist bei Einstellungstests das A und O.

Beginnen Sie doch mit unserem Rätsel: Welche Anordnung von Symbolen gehört in das letzte Kästchen - a), b), c), d) oder e)? Ein kleiner Tipp: Betrachten Sie die Symbole einzeln.

Und so lautet die Lösung:

Ob Sie mit ihrem Ergebnis wirklich richtig liegen, erfahren Sie um 15 Uhr in unserer Auflösung.

