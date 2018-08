"Assistant Director of Cheese": In diesem Job essen Sie den ganzen Tag nur Käse

Ein Traum für jeden Käseliebhaber: Eine Software-Firma in Manchester ist auf der Suche nach einem Feinschmecker - und bietet Naschereien im Überfluss.

Sie haben richtig gehört: Die britische Software-Firma Sorted sucht nach jemanden mit besonderer Expertise in Sachen Käse - und sorgt damit wohl nicht nur für Belustigung im Netz, sondern auch für wässrige Münder.

Stellenausschreibung: Das muss der Käsetester draufhaben

Doch was braucht es alles für den "Assistent Director of Cheese" - mal abgesehen von einer Vorliebe für Käse? Laut Stellenanzeige auf der Firmenwebsite sind Sie genau richtig, wenn Sie ein Feinschmecker in heimischen und ausländischen Käsesorten sind und wissen, welcher davon zu welcher Beilage passt: Biskuit, Brot oder Melba-Toast? Lässt er sich besser mit Gelee oder Chutney kombinieren? Was eignet sich für die süße Note - Trauben oder Tomaten?

Doch wofür der ganze Aufriss? Der "Assistent Director of Cheese" soll dem "Director of Cheese" bei der Organisation des monatlichen "Cheese Tuesday", also dem Käse-Dienstag, beistehen. Offensichtlich gibt es unter den Mitarbeitern der Software-Firma einige Käse-Verrückte, die dies regelmäßig in einem großen Event feiern möchten: "Sorted ist kein gewöhnliches Tech-Unternehmen. Und die Leute sind alles andere als gewöhnlich", heißt es selbst in der Stellenanzeige.

Die tägliche Arbeit schließt außerdem die Recherche der neuesten Innovationen im Milchgeschäft ein sowie das Testen und Genießen von Käse. Was genau der Käsetester für seine Strapazen verdient, wird nicht erwähnt. Allerdings darf sich der "Assistent Director of Cheese" auf 40 Urlaubstage im Jahr und eine Käse-Flatrate freuen. Na dann ran an den Speck... pardon, Käse.

