Arbeitsschutzgesetz: An diese Regeln muss sich Ihr Chef halten

Das Arbeitsschutzgesetz soll Mitarbeiter vor Gesundheitsgefahren bewahren. Doch welche Regeln müssen Arbeitgeber hier einhalten?

Mitarbeiter sind das höchste Gut der Unternehmen, denn sie sorgen mit ihrem geballten Fachwissen bzw. ihrem oft schweren, körperlichen Einsatz dafür, dass ihr Unternehmen im Wettbewerb besteht. Damit ihre Gesundheit dabei nicht gefährdet wird, hat der Gesetzgeber im Jahr 1996 das Arbeitsschutzgesetz geschaffen.

Was ist das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)?

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) dient dazu, die Sicherheit und Gesundheit aller Beschäftigten zu schützen. Sein offizieller Name lautet "Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit".

Doch was müssen Arbeitgeber unternehmen, um ihre Mitarbeiter vor Gefahren zu schützen?

Wer wird durch das Arbeitsschutzgesetz geschützt?

Nicht alle Mitarbeiter werden durch das Arbeitsschutzgesetz geschützt. Laut § 2 ArbSchG zählen folgende Personen als Beschäftigte im Sinne des Gesetzes, welche Arbeitgeber mit geeigneten Maßnahmen vor Unfällen und gesundheitlichen Gefahren am Arbeitsplatz bewahren müssen:

Arbeitnehmer,

Auszubildende,

Beamte,

Richter,

Soldaten sowie

Arbeiter in Behindertenwerkstätten.

Folgende Personengruppen werden jedoch vom Arbeitsschutzgesetz nicht geschützt (§ 1 ArbSchG):

Personen, die in privaten Haushalten als Hausangestellte arbeiten,

Beschäftigte auf Seeschiffen sowie

Beschäftigte in Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen.

Pflichten des Arbeitgebers: Gefährdungsbeurteilung

Das Arbeitsschutzgesetz schafft die Grundlage dafür, wie Unternehmen die Arbeitsabläufe und Arbeitsplätze gestalten müssen, um die Gesundheit ihrer Beschäftigten zu schützen.

Arbeitgeber müssen potentielle Gefahren identifizieren und entsprechende Maßnahmen dagegen ergreifen. Letzteres gehört zur Grundpflicht eines jeden Arbeitgebers. Er muss dafür sorgen, dass diese Maßnahmen auch tatsächlich eingehalten werden - etwa, dass seine Mitarbeiter Schutzkleidung, wie zum Beispiel Helme oder Schutzbrillen, tragen. Kosten dafür muss der Arbeitgeber selbst übernehmen.Um zu überprüfen, ob die Arbeitsschutz-Maßnahmen erfolgreich sind, sollten Arbeitgeber außerdem einen Ist-/Soll-Abgleich durchführen.

Egal, wo Sie arbeiten: Arbeitgeber müssen stets eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, um Ursache, Grad und Konsequenzen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren zu ermitteln.

Folgende Punkte sollten bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden:

Gestaltung des Arbeitsplatze s und der Betriebsstätte,

s und der Betriebsstätte, biologische, chemische und physikalische Einwirkungen (etwa giftige Dämpfe, laute Arbeitsumgebung),

(etwa giftige Dämpfe, laute Arbeitsumgebung), Auswahl und Umgang mit Arbeitsmitteln (etwa Arbeitsstoffe, Maschinen und Anlagen),

(etwa Arbeitsstoffe, Maschinen und Anlagen), Umsetzung von Arbeitsverfahren und -abläufen,

nicht vorhandene oder nur mangelhafte Kenntnisse im Umgang mit bestimmten Arbeitsmitteln (etwa durch fehlende Unterweisungen),

im Umgang mit bestimmten Arbeitsmitteln (etwa durch fehlende Unterweisungen), psychische Belastungen, die bei der Arbeit entstehen (etwa Mobbing, hoher Leistungsdruck, ständiger Schichtwechsel)

Was passiert, wenn das Arbeitsschutzgesetz nicht eingehalten wird?

Ob die Vorgaben für den Arbeitsschutz eingehalten werden, überwachen in der Regel das Bundesamt für Arbeitsschutz, das jeweilige Landesamt für Arbeitsschutz sowie die Gewerbeaufsichtsämter. Arbeitgeber, die sich nicht an das Arbeitsschutzgesetz halten, droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro. Auch eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr kann drohen.

Von Andrea Stettner