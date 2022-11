Gehalt auf See: Wie viel verdienen Mitarbeiter auf einem Kreuzfahrtschiff?

Von: Andrea Stettner

Arbeiten, wo andere Urlaub machen – auf einem Kreuzfahrtschiff ist das möglich. Doch wie viel verdienen Köche, Stewards oder Animateure? Wir machen den Gehalts-Check.

Durch das Mittelmeer oder die Karibik reisen, neue Länder entdecken und dabei auch noch Geld verdienen? Das klingt für viele verlockend. Auf einem Kreuzfahrtschiff ist das möglich, auch wenn den Jobs an Bord ein schlechter Ruf vorauseilt. Insider berichten immer wieder von langen Arbeitszeiten zu Dumping-Löhnen. Doch wie sieht es in Sachen Gehalt* wirklich aus? Wie viel verdienen Mitarbeiter auf einem Kreuzfahrtschiff wie der Aida?

Gehalt und Arbeitsbedingungen auf der Aida

Mitarbeiter der Rostocker Reederei Aida Cruises verdienen nach Recherchen der Ostesee-Zeitung zwischen 709 Euro im Monat und satten 100.000 Euro im Jahr. Das Gehalt ist dabei natürlich stark vom Job abhängig. Außerdem gelten unterschiedliche Tarif- und Vergütungsverträge, die mit der jeweiligen Gewerkschaft vereinbart wurden. Die Verpflegung an Bord ist kostenlos, ebenso die Unterkunft sowie Dienstkleidung. Die Arbeits- und Ruhezeiten der Crew richten sich laut Ostsee-Zeitung nach den Standards der international geltenden Maritime Labour Convention. Interessant zu wissen: Etwa 25 Prozent der Aida Crew stammt aus Deutschland und Europa, 75 Prozent der Mitarbeiter kommt aus dem asiatischen Raum, wie etwa den Philippinen.

Auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten klingt für viele traumhaft – doch werden die Jobs auch gut bezahlt? © Bernd Wüstneck/dpa

Gehaltstabelle: So viel verdienen Angestellte aus Deutschland auf der Aida

Auszubildende aus Deutschland starten auf der Aida im 1. Lehrjahr (beispielsweise ein Kaufmann für Büromanagement oder Fachinformatiker für Systemintegration) mit 709 Euro brutto monatlich. Der Rest der Gehälter wird individuell verhandelt und richtet sich nach Fachkenntnissen und Berufserfahrung. Im Folgenden haben wir einige Jobs auf der Aida und ihre Verdienstmöglichkeiten für die deutsche Crew aufgelistet:

Job Brutto-Gehalt pro Jahr Scout 20.000 bis 25.000 Euro Rezeptionsmitarbeiter 23.000 bis 26 000 Euro Front-Office-Manager 30.000 bis 33.000 Euro Fitnesstrainer 20.000 bis 25.000 Euro Kosmetikerin im Spa-Bereich 20.000 bis 25.000 Euro Bar-Keeper 22.000 bis 25.000 Euro Koch 28.000 bis 55.000 Euro Servicemitarbeiter 20.000 bis 27.000 Euro General-Manager 80.000 bis 100.000 Euro Spa-Manager 40.000 bis 55.000 Euro Sicherheitsoffizier 50.000 bis 75.000 Euro Nautischer Offizier 40.000 bis 90.000 Euro Erster Technischer Offizier 60.000 bis 100.000 Euro

Quelle: Ostsee-Zeitung.de

Gehalt auf Kreuzfahrtschiffen

Die Gehälter auf Kreuzfahrtschiffen schwanken natürlich von Reederei zu Reederei. Laut Gehalt.de ist in der Branche ein Einstiegsgehalt von etwa 1.800 Euro und 2.300 Euro netto pro Monat drin – je nach Verantwortungsbereich. Gearbeitet wird an Bord an sieben Tagen die Woche und die Mitarbeiter werden oft nur mit Sechs-Monats-Verträgen ausgestattet. Die anschließende Freizeit von meist zwei Monaten wird von den Reedereien laut Gehalt.de in der Regel bezahlt.

Übrigens: Mitarbeiter von Kreuzfahrtschiffen, die in Deutschland gemeldet sind, müssen auch hier ihre Steuern zahlen. Das gilt auch für das sogenannte Welteinkommen. Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, hat Deutschland mit vielen Ländern Abkommen getroffen. Doch lieber einen anderen Job? In diesen Branchen winkt aktuell das meiste Geld für Mitarbeiter. (as)