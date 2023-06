Wissen Sie es? Das Quiz zu Mails und Abkürzungen im Büro

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Schnell hier eine Mail schreiben und dort im Chat antworten: Manchmal geht viel Arbeitszeit für Kommunikation drauf. Klar, dass sich da Abkürzungen einschleichen.

Für viele gehört die schriftliche Kommunikation im Job dazu. Ob Nachrichten per Mail und Chat oder schnell hinterlassene Zettel. Da die Zeit oft begrenzt ist, werden Wörter abgekürzt, um wenige Sekunden zu sparen und trotzdem alles zu sagen. Durchschnittlich landen pro Arbeitstag 26 Mails im Postfach von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland. Das geht aus einer Untersuchung von Bitkom aus dem Jahr 2021 hervor. In einigen Mails werden Abkürzungen dabei sein. Kennen Sie diese? Testen Sie Ihr Wissen.

Abkürzungen – was sind eigentlich Akronyme?

Abkürzungen im Büro können hilfreich sein, manchmal sorgen die aber für Rätselraten. (Symbolfoto) © Maskot/Imago

Vereinfachen und verkürzen, das ist bei vielen Wörtern nicht die schlechteste Idee. Akronyme sind eine besondere Form von Abkürzungen. Aus einem Wort oder mehreren Wörtern wird einen neues, kurzes Wort gebildet, welches der Bedeutung entspricht. Genutzt werden dabei die Anfangsbuchstaben. Beispiele für Akronyme:

Kripo: Kri minal po lizei

minal lizei FBI: F ederal B ureau of I nvestigation (Bundesamt der Ermittlungen)

ederal ureau of nvestigation (Bundesamt der Ermittlungen) UFO: Unidentifiziertes fliegendes Objekt

Nach der Sprachwissenschaftlerin Hadumod Bußmann gibt es vier Unterscheidungen bei Akronymen:

Akronyme mit Endbetonung z.B. EDV, LKW Akronyme mit Anfangsbetonung z.B. UNO Akronyme, die sich zu einem Wort zusammenfügen z.B. Aids Mischformen z.B. Azubi, BAföG

Quelle: wortwuchs.de

Grundsätzlich gibt es aus sprachwissenschaftlicher Sicht weitere Sonderformen und Abwandlungen, die auch im Zusammenhang mit Abkürzungen und Vereinfachung stehen.

Fragen Sie sich, wann Sie bei der Arbeit eine Mail schreiben und wann Sie zum Telefon greifen sollten? Beides hat Vor- und Nachteile.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zu Abkürzungen im Büro und Mailverkehr

Alles okay mit Abkürzungen? Welche Floskeln Arbeitnehmer nerven

Manche Worte und Abkürzungen nutzen sich ab, beispielsweise kann das passieren, wenn diese zu Floskeln werden. Im Büro haben die allermeisten Kolleginnen und Kollegen diese schon tausendfach gehört und können es nicht mehr ertragen. Dazu gehört MfG (Mit freundlichen Grüßen), das haben zumindest 21 Prozent der Befragten zu den schlimmsten Floskeln im Büro gesagt. Durchgeführt wurde die Umfrage von dem Meinungsforschungsinstitut Yougov. Rund ein Drittel der Befragten hat noch keine schlimmen Floskeln im Arbeitsalltag gehört.