Bye, bye Chef: So hoch ist die Abfindung bei einer Kündigung

Entschädigungszahlung

In bestimmten Fällen haben Mitarbeiter Anspruch auf eine Abfindung vom Arbeitgeber. Wie viel Geld zum Abschied drin ist – und wann es sich lohnt, vor Gericht zu ziehen.

Kündigungen können schmerzhaft sein – gerade, wenn der Abschied unfreiwillig geschieht. Geschasste Mitarbeiter sollten sich jedoch nicht lange ärgern sondern prüfen, ob ihnen eine Abfindung zusteht. Das lohnt sich, denn gerade bei fragwürdigen Kündigungen* sind oft tausende Euro drin!

Kündigung: Wann habe ich Anspruch auf eine Abfindung?

So verlockend es klingt: Einen grundsätzlichen Rechtsanspruch auf eine Abfindung gibt es in Deutschland nicht. Laut Arbeitsrecht werden Arbeitnehmern dennoch in bestimmten Fällen Abfindungen gezahlt:

bei betriebsbedingten Kündigungen , wenn §1 des Kündigungsschutzgesetzes (KSCHG) greift,

, wenn §1 des Kündigungsschutzgesetzes (KSCHG) greift, bei einem Auflösungsurteil des Arbeitsgerichts , wenn eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar ist (§§9 und 10 KSchG),

, wenn eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar ist (§§9 und 10 KSchG), bei einem Abfindungsvergleich,

wenn ein Tarifvertrag greift,

wenn ein Sozialplan besteht (Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber) sowie

bei einem Nachteilsausgleich für den Arbeitnehmer (§113 Betriebsverfassungesetz)

Betriebsbedingte Kündigung: So hoch muss die Abfindung mindestens ausfallen

Bei betriebsbedingten Kündigungen haben Arbeitnehmer in vielen Fällen einen Anspruch auf eine Abfindung: Wer auf eine Kündigungs­schutz­klage verzichtet, kann laut Gesetz ein halbes Brutto­monats­gehalt pro Beschäftigungs­jahr verlangen. „Voraus­setzung ist, dass der Chef im Kündigungs­schreiben eine Abfindung für eben diesen Fall anbietet“, weiß Stiftung Warentest.

So hoch muss die Abfindung bei einer betriebsbedingten Kündigung mindestens ausfallen:

Betriebs­zugehörig­keit (Jahre) Monats­gehälter Bei Durch­schnitts­verdienst* Ost Bei Durch­schnitts­verdienst* West 1 0,5 1.330 Euro 1.488 Euro 2 1 2.660 Euro 2.975 Euro 3 1,5 3.990 Euro 4.462 Euro 4 2 5.320 Euro 5.950 Euro 5 2,5 6.650 Euro 7.438 Euro 6 3 7.980 Euro 8.925 Euro 7 3,5 9.310 Euro 10.412 Euro 8 4 10.640 Euro 11.900 Euro 9 4,5 11.970 Euro 13.388 Euro 10 5 13.300 Euro 14.875 Euro

*Entsprechend der für die Sozial­versicherung 2017 maßgeblichen Werte.

Quelle: Stiftung Warentest

+ Arbeitnehmern winkt bei einer Kündigung oft eine satte Abfindung vom Arbeitgeber. © Robert Michael/dpa

Abfindung durch Kündigungsschutzklage erstreiten? Rechtsberatung lohnt sich

Bevor Sie auf eine Kündigungsschutzklage verzichten, sollten Sie sich jedoch dringend rechtlich beraten lassen, rät Stiftung Warentest: „Nicht immer ist es sinn­voll, die eigenen Rechte für die Stan­dard­abfindung zu verkaufen. Oft ist vor Gericht deutlich mehr drin.“ Kündigungs­schutz­klagen würden nämlich häufig nicht mit einem Urteil enden, sondern mit einem Vergleich, mit dem beide Parteien leben können, so die Stiftung weiter.

In anderen Fällen sind Arbeitgeber ohnehin selten bereit, bei Kündigung eine Abfindung zu zahlen. Hier kann eine Kündigungsschutzklage helfen, eine Entschädigungszahlung zu erstreiten. Wie hoch die Kosten bei einer Kündigungsschutzklage ausfallen und wer für sie aufkommt, erfahren Sie hier.

