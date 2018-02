Junge bewirbt sich bei NASA und erhält diese Antwort

Einfach zu goldig: Ein Viertklässler bewirbt sich bei der NASA, um die Erde zu schützen. Womit er wohl nicht gerechnet hat: Er bekommt tatsächlich eine Antwort.

Wenn die Raumfahrtbehörde NASA eine Stelle ausschreibt, erhält sie normalerweise Bewerbungen von hochrangigen Wissenschaftlern und Ingenieuren der besten Universitäten der Welt. Nicht so bei dieser besonderen Stellenausschreibung, die vor einigen Monaten das Interesse eines 9-jährigen Jungen geweckt hat.

Viertklässler schreibt rührenden Brief an die NASA

Der Job, um den es bei der NASA geht, nennt sich "Beauftragter für planetaren Schutz". Diese Stelle wird laut BusinessInsider bereits seit 1967 vergeben und mit einem satten Gehalt von 160.000 Dollar entlohnt.

Dieses schöne Sümmchen dürfte dem Viertklässler Jack Davis jedoch relativ egal gewesen sein, als er seine Bewerbung verfasst hat - schließlich geht es ihm um so viel mehr:

"Liebe NASA,

Mein Name ist Jack Davis und ich möchte mich hiermit für den Job des Beauftragten für planetaren Schutz bewerben. Ich bin vielleicht erst neun Jahre alt, aber perfekt dafür geeignet. Meine Schwester sagt zum Beispiel, ich sei ein Alien. Außerdem habe ich fast alle Science-Fiction-Filme gesehen. Ich liebe die Serie 'Marvel's Agents of Shield' und möchte bald auch 'Men in Black' anschauen. Ich bin super in Video-Spielen. Und ich bin noch jung, also kann ich noch lernen, wie ein Alien zu denken.

Liebe Grüße,

Jack Davis

Guardian of the Galaxy

vierte Klasse"

Das ist die Antwort der NASA

Auch wenn die NASA ihm diese Stelle beim besten Willen nicht anbieten kann, entschied sich die Raumfahrtbehörde dennoch zu antworten:

Im Brief der NASA steht:

"Lieber Jack,

Wie ich höre, bist du ein echter 'Guardian of the Galaxy' und möchtest Beauftragter für planetaren Schutz werden. Das ist toll!

Diese Stelle ist wirklich cool und vollbringt bedeutende Arbeit. Man muss die Erde vor kleinen Mikroben bewahren, wenn wir Proben vom Mond, von Asteroiden und vom Mars mitbringen. Außerdem musst du andere Planeten und Monde vor unseren Keimen beschützen, während wir das Sonnensystem erkunden.

Wir brauchen in der Zukunft engagierte Wissenschaftler und Ingenieure, die uns helfen, deshalb hoffe ich, dass du viel lernst für die Schule. Und dann sehen wir uns eines Tages bei der NASA.

Alles Gute, Dr. James L. Green, Direktor Abteilung Planetenwissenschaften"

Doch das war nicht genug: Jonathan Rall, Direktor für Erforschung der Planeten, rief ebenfalls bei dem Jungen an, um ihm "zu seinem Interesse und seinen Fähigkeiten zu gratulieren", schrieb die NASA in ihrem Statement. Ein schöner Erfolg für den kleinen Jungen.

Von Andrea Stettner

Rubriklistenbild: © NASA (Screenshot)